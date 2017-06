Ministrul Finantelor neaga declaratiile expertilor economici, despre faptul ca intarirea monedei nationale ar genera pierderi de 5 miliarde de lei - VIDEO

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Va asigur ca incasarile la buget sunt in crestere si suntem la moment cu o usoara depasire a estimarilor pentru anul curent. Nu vad probleme in ceea ce priveste incasarile la buget din impozite si taxe.”

Totusi, ministrul recunoaste ca intarirea leului are si consecinte negative.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Aprecierea creeaza anumite probleme exportatorilor, sunt constient, dar situatia e legata de cererea si oferta pe piata. Noi avem situatie fara precedent cand intrarile de valuta in tara depasesc cu mult cererea de valuta, pentru ca au crescut exporturile, iar consumurile cresc mai lent. Respectiv, asta duce la aprecierea leului. Cred ca e un fenomen sezonier, cred ca se va stabiliza si vom avea si un trend invers.”

Expertii afirma insa ca motive de bucurie nu sunt.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: ”2-3 luni aceste venituri ratate nu se vor simti la buget, daca inca se va continua, ministerul va bate alarma."

In curand ministerul va veni cu modificari la buget.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Rectificarea bugetului ne-o planificam sa ajunga in Guvern pana la sfarsitul lui iunie, iar in Parlament sa ajunga in septembrie.”

Potrivit expertilor, din cauza cresterii monedei nationale, doar in luna mai exportatorii au ratat venituri de 250 milioane de lei, iar cei care asteapta bani de peste hotare au primit cu 120 de milioane de lei mai putin. Mai mult, daca se mentine cursul actual, pana la finele anului am putea avea venituri ratate de aproape 5 miliarde de lei, dintre care peste 1 miliard nu vor ajunge in bugetul de stat.