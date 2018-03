Miracol bugetar - Guvernul a gasit 1,6 miliarde de lei pentru proiectul lui Plahotniuc - mold-street.com

1,6 miliarde de lei pentru 1 2000 de km de drumuri

Peste doua zile, in cadrul intrunirii organizate special pentru a dezbate initiativa respectiva, Guvernul a prezentat primarilor si presedintilor de raioane portiunile de drum care urmeaza a fi reparate in acest an.

[.....]

De unde au aparut banii

Mega-proiectul anuntat de Plahotniuc este inca o banala alocare de bani prevazuta deja in Bugetul de Stat pentru 2018, despre care a anuntat anterior chiar ministrul Economiei Chiril Gaburici.

