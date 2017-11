„Moldova - zahar” duce spre o viata mai dulce locuitorii orasului Cupcini si ai satelor din imprejurimi

Oamenii relaxati si tinerii binevoitori, intalniti pe strazile ingrijite si pe alocuri reparate, culorile toamnei impletite cu cele ale florilor multicolore din scuarul primariei si de pe strazile principale, chiotele unor nuntasi, care prevesteau o nunta frumoasa si respectiv o noua familie de tineri, m-au dus la gandul ca as putea locui intr-un asemenea orasel, fie el şi la marginea Europei. Camioanele pline cu sfeclă de zahăr, întâlnite pe o stradă mai laterală, ne-au dus fără greş chiar acolo unde urma să ajungem – la fabrica de zahăr din Cupcini. Aici am aflat că într-o zi-două se încheie recoltarea sfeclei de zahăr – una dintre cele mai profitabile culturi de câmp din nordul ţării. Pan Jacek, cum obişnuiesc angajaţii să-l numească pe directorul fabricii de zahăr, ne-a întâlnit binevoitor, stăpân pe situaţie şi plin de energie şi voie bună.

Venit din Polonia şi stabilit la Cupcini în anul 2011, odată cu achiziţionarea fabricii de zahăr de către Grupul polonez Krajowa Spolka Cukrowa, Jacek Ludwiczak nu este unicul polonez de aici. Împreună cu directorul general al companiei Moldova-Zahăr, Wojciech Kolignan şi alţi specialişti străini şi moldoveni, s-a reuşit relansarea fabricii de zahăr cu cea mai mare capacitate de producere din Moldova. Compania mamă Krajowa Spolka Cukrowa SA la fel este cel mai mare producător de zahăr din Polonia şi un actor puternic al industriei zahărului la nivel european.

Şi pentru că a moştenit cele mai bune tradiţii europene de producere a zahărului de la tatăl şi bunelul său şi le desăvârşeşte cu succes la Moldova-Zahăr SRL, Pan Jacek ne-a ghidat în lumea dulce a fabricii de la Cupcini cum numai un adevărat producător de zahăr în a treia generaţie ar fi putut-o face. Procesul de producere a zahărului, pe care ni l-a descris de-a fir a păr şi pe care l-am urmărit captivaţi, ca nişte copii veniţi în vizită la fabrică, putea fi asociat, în interpretarea directorului celei mai mari fabrici de zahăr din Moldova, cu unul de autocunoaştere, când ajungi la concluzia că realitatea este întotdeauna cea pe care ţi-o creezi după propriile convingeri.

Iar Pan Jacek ne-a convins că echipa Moldova-Zahăr SRL este una ambiţioasă şi pusă pe realizări tot mai mari de la an la an, spre care se îndreaptă cu paşi concreţi şi siguri, aşa cum ar visa orice manager de întreprindere. Pentru că la doar trei ani după injecţiile de capital polonez, fabrica a ajuns să nu mai depindă de aceste investiţii şi să se dezvolte în continuare de sine stătător. De aici şi planurile ambiţioase, dar destul de reale, pe care şi le propune: majorarea suprafeţelor proprii de sfeclă de zahăr în următorii ani, înlocuirea echipamentului vechi cu unul performant într-o perioadă cât mai scurtă de timp, dar şi producerea biogazului din borhot de sfeclă de zahăr într-o perspectivă mai îndelungată.

Obiectivul prioritar rămâne, totuşi, extinderea zonei de cultivare a materiei prime şi asigurarea producătorilor de sfeclă de zahăr cu o piaţă de desfacere cât mai loială, funcţională, previzibilă şi stabilă. Pentru că extinderea concurenţei sănătoase este benefică pentru piaţa moldovenească a zahărului, Krajowa Spolka Cukrowa SA fiind un investitor occidental în ţara noastră.

Sfecla de zahăr rămâne una din culturile cu cea mai înaltă rentabilitate pentru gospodăriile agricole din nordul Moldovei. Rezultatele nu vin, însă, de la sine, ci sunt posibile graţie tehnologiilor moderne de creştere a acestei culturi strategice pentru agricultura autohtonă, fapt ce contribuie şi la dezvoltarea gospodăriilor agricole care se ocupă de creşterea sfeclei de zahăr.

Şi pentru că angajarea populaţiei de la sate în câmpul muncii are un rol crucial pentru Moldova, este imperios necesară crearea mai multor locuri de muncă, modernizarea infrastructurii şi creşterea reală a calităţii vieţii oamenilor. Anume asta am găsit la Cupcini. Realitatea pe care am cunoscut-o aici părea una desprinsă dintr-un alt peisaj, decât cel obişnuit pentru majoritatea localităţilor din teritorii. Oamenii cu care am reuşit să discutăm, de la primarul de Cupcini, până la cel mai simplu angajat al fabricii, s-au arătat tributarii acestei noi realităţi din ultimii ani, legate de relansarea fabricii de zahăr, care a readus la viaţă o întreagă regiune a ţării. Şi asta – pentru că Moldova-Zahăr SRL este principalul angajator pentru locuitorii din acest orăşel şi din localităţile din preajmă. Lesne de explicat de ce angajaţii implicaţi în procesul de producere, pe care i-am întâlnit la locurile de muncă, erau surprinzător de implicaţi în cu tot ce presupune activitatea fabricii, chiar dacă sezonul de recoltare îi solicită la maxim. În această perioadă tot mai mulţi locuitori ai oraşului Cupcini şi ai satelor din apropiere îşi găsesc la fabrică un loc de muncă, care le asigură un venit mai mult decât decent.

Iar dinamica dezvoltării fabricii de zahăr din Cupcini este una remarcabilă. Peste 90 de unităţi agricole contractate de fabrica de la Cupcini cultivă această cultură pe suprafeţe a câte 90-100 de hectare în mediu şi atrag sute şi chiar mii de oameni în acest proces. Peste 130 de angajaţi permanenţi ai fabricii de zahăr şi 300 sezonieri cu salarii între 6000-7000 de lei în perioada campaniei de producere asigură prelucrarea a 4500 de tone de rădăcini şi producerea a 600-650 de tone de zahăr pe zi. Iar prognozele specialiştilor arată, că anul acesta tot acest efort a făcut posibilă, în mediu, o roadă înaltă de rădăcini dulci la hectar, în ciuda unei luni secetoase de august, decisive pentru perioada de vegetaţie. Reieşind din conţinutul de zahăr, preţul mediu oferit de către Moldova-Zahăr producătorilor agricoli depăşeşte 925 lei pentru o tonă de sfeclă, fiind unul destul de bun, chiar în comparaţie cu preţurile din Uniunea Europeană.

Industria zahărului are şi a avut întotdeauna un impact nu doar economic, dar şi social specific şi o importanţă strategică semnificativă în dezvoltarea ţării. Realitatea cu gust dulce, ca de zahăr, este ca reabilitarea fabricii din Cupcini a fost un colac de salvare pentru întreaga localitate, având în vedere faptul, că aceasta asigură circa 80 la sută din încasările la bugetul oraşului Cupcini.

"Contribuţia fabricii de zahăr la dezvoltarea oraşului Cupcini este una colosală. Moldova-Zahăr contribuie la menţinerea şi creşterea numărului de locuri de muncă în orăşel”, confirmă primarul de Cupcini, Ivan Ostaficiuc, care spune, că aşteaptă cu mare speranţă şi relansarea fabricii de conserve din localitate, dar şi a combinatului de tutun.

Astfel, încasările la buget, obţinute graţie activităţii fabricii de zahăr, aduc locuitorilor orăşelului mai multe beneficii. Chiar dacă zice că nu-i place să se laude, Dl primar se bucură sincer când vorbeşte despre cele cinci şcoli din localitate şi tot atâtea grădiniţe, care activează ca în cele mai bune timpuri şi, mai spune primarul, sunt dotate chiar mai bine ca în Capitală. Şcoala de Muzică şi cea de Arte Plastice, la fel ca şi Casa de Cultură sunt în fiecare zi pline de copii antrenaţi în activităţi extraşcolare, asigurate graţie posibilităţilor bugetului local.

Tot aici găsim un Centru de Sănătate, un Serviciu de Urgenţă, dotat cu trei maşini echipate ca la carte, drumuri reparate, străzi iluminate, case şi gospodării gazificate, localuri şi parcuri ce fac din orăşelul Cupcini o localitate ruptă parcă de realitatea mioritică. Cele două şcoli profesionale – din or. Cupcini şi din s. Alexăndreni la fel beneficiază de sprijinul companiei Moldova- Zahăr, care din acest an a lansat un program de învăţământ dual şi pregătire profesională a specialiştilor din industria prelucrătoare, a operatorilor la producerea zahărului, a sudorilor şi a lăcătuşilor-operatori. Studenţii sunt cazaţi şi asiguraţi cu burse pe perioada de studii şi practică, iar la absolvire pot fi angajaţi la fabrică.

Grija pe care o poartă Moldova-Zahăr tinerei generaţii începe chiar de la cei mai mici locuitori ai oraşului Cupcini – copiii de vârstă preşcolară.

"Suntem foarte norocoşi, pentru că grădiniţa noastră se bucură de susţinerea fabricii de zahăr deja de trei ani, timp în care nici o sărbătoare sau eveniment important din instituţia noastră nu a trecut fără cadouri şi surprize din partea întreprinderii Moldova-Zahăr, care le poartă copiilor o grijă aparte şi participă cu drag la sărbătorile organizate cu diferite ocazii", - ne spune Alexandra Jitari, directoarea grădiniţei №1, care a fost construită de fabrica de zahăr odată cu întreprinderea, acum 55 de ani, fiind prima grădiniţă de copii din Cupcini.

Tot ea ne povesteşte cu recunoştinţă cum conducerea Moldova-Zahăr a acceptat să continue tradiţiile bune de susţinere a instituţiei preşcolare pentru a satisface cerinţele procesului educativ. Potrivit doamnei directoare, cu ajutorul companiei Moldova-Zahăr s-au achiziţionat materiale didactice şi jucării pentru copii, s-a procurat un tocător industrial pentru îmbunătăţirea condiţiilor de alimentare a micuţilor, s-a instalat un nou foişor în curtea grădiniţei şi o platformă încăpătoare pentru plimbările în aer liber ale copiilor pe orice timp.

Mai mult - în caz de vreme răcoroasă copiii primesc haine groase pentru plimbări, asigurate cu drag de aceiaşi parteneri de încredere – compania Moldova-Zahăr. “Avem nevoie, desigur, de multe alte lucruri în procesul educativ, cum ar fi un proiector sau un computer, pe care sperăm să le obţinem în viitor la fel cu susţinerea companiei Moldova-Zahăr. Instituţia preşcolară nu duce lipsă de cadre didactice. Toţi educatorii noştri au studii superioare şi sunt pedagogi de categoria II şi I. Chiar şi asistentele educatorilor au studii superioare. Sperăm ca susţinerea pe care ne-o oferă Moldova-Zahăr să continue în cele mai bune tradiţii”, mai spune Alexandra Jitari.

Planuri de viitor sunt multe şi ambiţioase. La fel şi primarul de Cupcini, Ivan Ostaficiuc, ca un adevărat gospodar care trage la turta sa, spune că niciodată ajutorul primit nu va fi suficient, pentru că aşa e firea omului - să depăşească tot mai multe limite şi să tindă spre noi şi noi realizări. Dl primar se gândeşte la un centru pentru bătrânii din localitate, rămaşi singuri, fără un sprijin la bătrâneţe. Mai vrea drumuri bune şi noi proiecte care să ţină tinerii acasă… “Toate pot fi realizate”, - glumeşte primarul, care spune că, viaţa la Cupcini devine tot mai dulce de la an la an, cu un partener atât de dulce cum este Moldova-Zahăr.

*Acest articol este un produs comercial.