Moldovenii pot merge in vacanta intr-o destinatie mai putin obisnuita...in Coreea de Nord sau de Sud. Izolarea extrema este ceea ce o face atat de atractiva - Cu ce oferte vin agentiile de turism - VIDEO

Nostalgicii dupa perioada sovietica au acum sansa sa se intoarca in timp. O vacanta de o saptamana in Coreea de Nord costa 1200 de euro. Pretul include transportul tur-retur, cazarea, masa de doua ori pe zi si excursiile.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM “Este vorba de Phenian, de cascade , portul lor, o sa vina aproape de linia unde Coreea de Nord se uneste cu Coreea de Sud. Poti vedea o difernta foarte mare ceea ce tine de dezvolarea socialista si dezvoltarea capitalista. Ai impresia ca te intoci acum 50 de a ni in URSS pentru cei care le-a ramas un dor.”

Nu este o tara care sa exceleze la capitolul turism, dar izolarea este ceea ce o face atat de atractiva pentru turistii, care isi asuma riscul de a merge acolo. Trebuie sa respectati anumite reguli daca nu vreti sa ajungeti dupa gratii.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM "Nu poti circula in alta parte decat cu grupa impreuna si ghidul, nu poti face poze. Doar la permisiunea ghidului. Nu ai voie sa fotografezi in magazinele lor alimentare. Nu ai voie sa discuti teme politice sau impotriva regimului sau impotriva socialiste, ceva impotriva statului sau presedintelui. Poti fi a doua zi inchis.Au fost turisti americani inchisi pentru ca au fotografiat un aviz dintr-un hotel.'

Reprezentatii agentilor de turism recunosc ca la noi in tara aceasta de destinatie nu este solicitata.

Ana RUSU, MANAGER COMERCIAL, AGENTIE DE TURSIM ”Cei care prefera sunt americanii chiar daca sunt un coflict. Internet de posturi tv nu sunt accesibile”.





O destinatie mai putin tipica este si Vietnamul. O surpriza pentru ochiul europeanului obisnuit cu lucrurile prea asezate. Vietnamul, saracit si devastat de razboaie, reunificat de un guvern comunist, se transforma intr-o uimitoare destinatie de vacanta. Peisaje spectaculoase, plantatii de ceai, plaje cu nisip fin si cer azuriu si o gastronomie tradionala neobisnuita. SINCRON: Ana RUSU, MANAGER COMERCIAL,

Pentru Vietnam pretul ar fi de 490 de euro de persoana cu mic dejun inclus.O tara cu mai putine restrictii este Cuba.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM “In Cuba s-au liberalizat conditiile acolo. In pretul este 1500 -2000 de euro de persoana. In pret este inclus zborul tur-retur, cazarea intr-un hotel cinci stele au excursie in Havana si cateva zile la un hotel undeva pe malul marii. Poti face poze unde doresti.”

Strainii, care vin in Moldova sunt curiosi sa vada regiunea transnistreana ,unde s-au mai pastrat amprentele perioade sovietice.

Ana RUSU, MANAGER COMERCIAL, AGENTIE DE TURSIM "Cei mai interesati sunt turistii straini din Anglia, Germania. Tursitii sunt interesati sa vada o zona postovietica care a pastrat acel spirit sa vada tancul sa procure timbre. Sunt restrictii ca la orice vama. Pretul pentru o excursie in Tiraspol este de 175 de lei."