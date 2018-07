Motivul pentru care in ultimii 5 ani, volumul creditelor oferite firmelor s-a injumatatit in favoarea imprumuturilor date cetatenilor moldoveni. Ce spun expertii - VIDEO

Bancile prefera sa crediteze populatia in locul firmelor. Asta pentru ca au mai multa incredere in consumatorii finali decat in agentii economici care ar fi rai de plata. In ultimii 5 ani, volumul creditelor oferite comertului s-a injumatatit in favoarea imprumuturilor date cetatenilor. Expertii vad in acesta miscare o problema in economie, intrucat se cheltuie mai cu seama pentru consum decat pentru investitii in tara.