O banca germana a transferat din greseala 6 miliarde de euro altor banci. Nu e prima gafa a institutiei financiare

Banca de stat pentru dezvoltare KfW din Germania a transferat din greseala aproape 6 miliarde de euro altor patru banci, fiind pentru a doua oara cand institutia financiara a facut o astfel de eroare, dupa cea in care a platit Lehman Brothers peste 300 de milioane de euro in septembrie 2008, chiar in ziua in care aceasta a cerut intrarea in faliment, transmite Bloomberg.

KfW a transferat in februarie peste 5 miliarde de euro celor patru banci din cauza unei defectiuni tehnice, care a multiplicat plati unice, au declarat persoane apropiate situatiei. Suma totala transferata a fost de aproximativ 6 miliarde de euro, a spus una dintre persoane.

”KfW a detectat foarte repede comportamentul incorect al sistemului, a corectat actiunea si a inceput procesul de analiza a cauzelor”, potrivit unui comunicat al bancii. Greseala a fost identificata si eliminata rapid, iar sumele platite suplimentar au fost recuperate cu succes.

”Regretam ca acest incident a putut avea loc din cauza unei erori umane, provocate de o greseala de configurare”, precizeaza comunicatul.

Incidentul aduce aminte de plata incorecta a peste 300 de milioane de euro facuta catre Lehman Brothers in ziua solicitarii falimentului de catre banca americana. La momentul respectiv, banca germana nu a actualizat verificarea tertilor, care ar fi impiedicat efectuarea tranzactiei.

Transferul catre banca americana s-a transformat intr-un scandal politic in Germania, publicatia Bild numind KfW ”cea mai idioata banca din Germania”.

KfW, care afirma pe site-ul sau ca a primit din partea revistei Global Finance titlul de cea mai sigura banca din lume, nu este singura banca afectata de o defectiune tehnica.

In iunie 2015, divizia de schimb valutar a Deutsche Bank a transferat din greseala 6 miliarde de euro unui fond de hedging, pe care i-a recuperat o zi mai tarziu, a declarat atunci o persoana apropiata situatiei.

KfW a informat banca centrala germana, Bundesbank, in privinta erorii din februarie. Un purtator de cuvant al Bundesbank a refuzat sa comenteze.

Astfel de erori expun riscurile de securitate ale bancilor, provocate de tehnologia invechita, o problema subliniata recent de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar din Germania.

Problemele legate de tehnologie sunt alarmante in special din cauza cresterii atacurilor hackerilor asupra institutiilor financiare.

In ianuarie, Lloyds Banking Group a fost atacata cibernetic, iar serviciile online destinate clientilor au fost intrerupte.

Grupul de hackeri Anonymous a atacat anul trecut opt banci centrale, intre care banca centrala a Olandei, Banca Greciei si Banca Mexicului.