Olga Iftodii: OASIS - este arta de a trai spectaculos

Olga, vă rog să ne povestiţi despre avantajele noului complex rezidenţial?

Complexul rezidential OASIS are o amplasare perfectă - în inima sectorului Riscani. Blocul va fi construit din caramidă. Înălţimea tavanelor al apartamentelor de la etajul 1 până la etajul 15 va constitui 3 m2, iar la etajele 16 şi 17 - 3.20 m2. Complexul este proiectat cu participarea renumitului arhitect ucrainean Yuri Belikov şi are o infrastructură nemaipomenită: restaurant, centru SPA, sală de forţă, piscină, centru de dezvoltare a copilului, un parc amenajat în curtea blocului (1 hectar), zonă de joacă pentru copii, parcare subterană în două nivele. De asemenea, aş dori să menţionez că cei mai exigenţi clienţi vor fi surprinşi de designul lobby-ului de la fiecare intrare unde non stop va fi prezent un concierge profesionist. Securitatea pe teritoriul complexului va fi asigurată de 250 de camere de supraveghere. Iar confortul va fi creat de o curte fără maşini, cu cunoştinţe profunde de specialitate şi cu tehnologii de cel mai înalt nivel, noi vom crea spaţiu pentru o parcare sigură şi comodă.

La fiecare etaj (până la 17) apartamentele vor fi echipate cu plite pe gaz, însă fiecare proprietar va avea posibilitatea de a le înlocui, după preferinţă, cu aragazele electrice.

Câte etaje şi apartamente va avea acest complex rezidenţial?

În complexul rezidenţial OASIS vor exista 7 blocuri, 17 etaje şi 550 de apartamente.

Ce tipuri de apartamente vor fi proiectate în complex?

La etajele 1-14 vor fi apartamente de la 46 la 120 de metri pătraţi. La nivelul de penthouse (etajele 15-17) de la 100 la 270 de metri pătraţi.

Câte ascensoare va avea complexul rezidenţial OASIS?

În fiecare scară vor fi trei ascensoare. Două vor funcţiona de la primul etaj până la paisprezecelea etaj, al treilea - la etajul penthouse-urilor. Proprietarii de penthouse-uri vor putea folosi oricare dintre cele trei ascensoare, pentru asta sunt prevăzute cartele cu cod special care le va da acces la etajele superioare.

Ce fel de parcare va fi la OASIS?

Complexul nostru rezindeţial va avea o parcare subterană cu două nivele şi o parcare terestră cu pază.

Care este plata lunară pentru întreţinerea casei şi ce servicii adiţionale vor fi oferite proprietarilor?

Pachetul standard de servicii lunare include: curăţarea teritoriului interior şi exterior, securitate 24 de ore, serviciu de concierge 24 de ore, sală de forţă. În medie, costul va fi ca cel din oraş.

Olga, aţi menţionat că OASIS are cel mai modern sistem de securitate. Spuneţi-ne mai multe despre acest aspect.

Complexul rezidenţial OASIS va fi echipat cu un sistem unic de securitate. Fiecare intrare în scară va fi alcătuită dintr-un lobby cu o recepţie atentă şi politicoasă, un portar şi un gardian. Acordăm o atenţie deosebită securităţii. Interfonul de la OASIS diferă de cele pe care le cunoaşteţi. Oaspeţii Dvs. vor merge la concierge iar el vă va contacta, şi vă va spune despre vizitatori şi vă va cere acordul Dvs. până ca oaspetele să urce la voi în apartament.

De asemenea, veţi avea posibilitatea de a vedea oaspetele de pe camera de supraveghere, care va fi situată lângă concierge.

Supravegherea video este un un alt moment, pe care am planificat cu atenţie deosebită în timpul construcţiei, astfel încât să putem fi mândri de rezultat - 250 de camere în jurul perimetrului clădirii, în parc, la intrările din scări şi ascensoare. Va fi de asemenea, un specialist separat care va monitoriza informaţiile de la camere. În timpul nopţii, securitatea este mai riguroasă, astfel încât pentru a intra în clădire, veţi avea nevoie de un cod de acces.

Ce alte servicii unice şi deosebite vor fi oferite rezidenţilor?

Scopul nostru primordial este ca fiecărui proprietar al OASIS- ului să îi fie confortabil, astfel am pregătit o gamă largă de servicii suplimentare: restaurant, sală de fitness, piscină, SPA, centru de dezvoltare a copilului, curăţătorie pentru haine, servicii de curăţenie a apartamentelor.

Care este preţul apartamentelor?

La etapa iniţială de construcţie, preţul este de 800 de euro per m2.

Din 1 Iunie îşi va începe activitatea oficiul nostru de la Rîşcani

Strada Bogdan Voievod 1

Luni-Vineri - 09:00-21:00

Sâmbăta – 10:00 – 17:00

Duminică – zi liberă

De asemenea, ne puteţi vizita în biroul nostru central al companiei de construcţii ELDORADO

Bulevardul Decebal 6/1

Luni -Vineri - 09:00-18:00

Sâmbătă şi Duminica – zi liberă

Dacă aveţi timp doar Duminica, vă aşteptăm în biroul nostru de pe Viaduct, strada: Testimitanu 3

Telefon: 022 87 00 00

