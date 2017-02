Operatorul aerian low-cost care ofera zboruri transatlantice intre Europa si SUA cu 65 de dolari. Spre ce destinatii merge

Operatorul norvegian isi va extinde reteaua de zboruri catre Statele Unite, incepand cu jumatatea lunii iunie, dupa ce in decembrie a obtinut acordul autoritatilor americane pentru ca subsidiara sa irlandeza Norwegian Air International sa opereze curse peste Atlantic.

Companiile aeriene americane sunt obligate sa ia in considerare oferirea unor tarife mai scazute si suplimentarea numarului de locuri in avioane, pentru a atrage calatorii atenti la cheltuieli si a concura cu Norwegian si operatorul islandez Wow Air.

Cursele de 65 de dolari ale Norwegian vor fi pentru calatoriile de pe aeroporturile mai mici din statul New York, respectiv Providence, Rhode Island, si Hartford, Connecticut, catre destinatii britanice si irlandeze. Aceste destinatii includ Belfast, Irlanda de Nord, Cork, Dublin, si Shannon, Irlanda, precum si Edinburgh, in Scotia.

Concurenta pe rutele transatlantice a provocat masuri din partea mai multor operatori europeni. IAG, proprietarul British Airways si Iberia, intentioneaza sa inceapa in acest an zboruri transatlantice low-cost din Barcelona, catre destinatii americane.

Directorul general al IAG, Willie Walsh, a spus in aceasta luna ca a fost obligat de modelul Norwegian sa caute noi cai de operare. Intre timp, Air France, parte a grupului franco-olandez Air France-KLM, intentioneaza la randul sau sa lanseze un proiect low-cost, numit Boost, in timp ce Lufthansa isi extinde oferta de curse low-cost pe distante lungi, prin intermediul diviziei Eurowings.

Strategia de extindere a Norwegian Air a contribuit la cresterea de peste doua ori a veniturilor, din 2012. In 2016, veniturile companiei au crescut cu 16%, la 26 de miliarde de coroane norvegiene (3,12 miliarde dolari), iar operatorul a comandat 260 de avioane Boeing si Airbus, pe care le va primi in urmatorii cativa ani.

Norwegian Air a precizat ca doar un numar limitat de bilete dus vor fi oferite la 65 de dolari, urmatorul nivel de pret pornind de la 99 de dolari. In schimb, un bilet dus din New York la Dublin, la jumatatea lunii iunie, costa in cazul altor operatori aerieni intre 655 de dolari si 2.755 de dolari, pe site-ul de calatorii Expedia.

Pentru a mentine costurile scazute, Norwegian va folosi aeroporturi mici si avioane Boeing 737-MAX cu 189 de locuri, care vor fi livrate in acest an. Destinatiile planificate in SUA sunt Stewart International Airport din Orange County, New York, aflat la aproximativ 70 de mile de New York City, T.F. Green Airport din Providence si Bradley International Airport in Hartford.

Norwegian va continua sa foloseasca aeronave mari Boeing 787 Dreamliners pentru aeroporturile americane mari.