Opt din 10 moldoveni primesc salarii in plic, iar statul pierde anual aproape 6 miliarde de lei: Autoritatile au angajat una dintre cele mai mari companii de audit din lume ca sa-i prezinte solutii - VIDEO

Expertii sustin ca este foarte dificil sa calculezi care este volumul salariilor care se platesc anual fara achitarea contributiilor la asigurarile sociale. In 2015 Confederatia Sindicatelor estima volumul acestora la 15,5 miliarde de lei. Pentru anul 2016 unii experti vorbesc de 10 miliarde, iar altii – de tocmai...

Gheorghe COSTANDACHI, EXPERT ECONOMIC: ”Intre 31-32 miliarde – 2016, practic 80 la suta din fondul salarial pe tara pe parcursul unui an.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Cel mai grav e ca salariile in plic conditioneaza economia tenebra. Pt a plati salarii in plic, inseamna ca am venituri neoficiale, asta inseamn ca marfa de contrabanda, nu paltesc accize, dau mita la vama, fisc, politie.”

Economistii afirma ca anual bugetul asigurarilor sociale pierde in jur de 6 miliarde de lei, iar cel al asigurarilor in medicina – aproape 3 miliarde.

Gheorghe COSTANDACHI, EXPERT ECONOMIC: ”Cu acesti bani s-ar putea tripla pensia minimala de 1086 lei. Statul pierde fonduri exagerat de mari, pierde exagerat de mult.”

Autoritatile spun ca s-au pomenit cu problema salariilor in plic dupa ce au constatat ca nu sunt bani la buget pentru pensii. Si asta pentru ca impozite nu se platesc. Asa ca recent Guvernul a angajat una dintre cele mai mari companii de audit din lume ca sa gaseasca solutii. Firma are experienta necesara, intrucat a contribuit la realizarea reformei fiscale in Romania, sustine premierul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Cel care are posibilitatea sa achite salariile in plic inseamna ca are posibilitatea sa genereze bani cash. Si asta este o problema. Inseamna ca trebuie sa influentam lucrurile in asa mod, incat cashul sa nu mai circule in piata. De unde se ia cashul? Din marfurile vandute si aduse ilegal in Moldova.”

Ar exista cateva variante, puncteaza seful cabinetului de ministri.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU”Trebuie sa vedem toate marfurile care se vand in pietele RM si nu trec prin aparatele de casa. Ori aceste marfuri ajung pe unde, sa vedem cat de bine controlam frontierele care vin din partea reg transnsitrene, pana la sa vedem cat de eficienti sunt cei de la fisc si cei de la vama. Si asta ar fi o problema, poate nivelul de impozitare trebuie relaxat putin pentru a obtine in valoare absoluta mai multi bani in buget si in fondul social pana la urma.”

Si unii experti afirma ca micsorarea impozitelor ar avea rezultate pozitive.

Gheorghe COSTANDACHI, EXPERT ECONOMIC: ”1 procent reducere aduce 3-4 procente in zona legala a volumului salariului. Daca avem 31 mlrd azi, 15 sunt 310 mln lei”

O alta solutie ar fi facilitatile acordate agentilor economici.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Daca cu rau nu, hai cu bine. Statul sa aiba contracte cu agentii economici si sa spuna. Cel care mareste fondul de salarizare, remunerarea muncii, cu 10-20%, inseamna ca nu real mareste, da oficial.”

In mod firesc, reprezentantii companiilor sustin micsorarea impozitelor si acordarea de facilitati, insa au si alte idei.

Inasprirea amenzilor si controalelor ar fi necesara, sustin expertii. Alte solutii vizeaza crearea catorva categorii de plati la contributiile asigurarilor sociale, de exemplu, pentru sate, orase, muncipii, diferentiat. In curand insa compania va prezenta solutiile concrete. Serviciile acesteia sunt achitate de guvernul Marii Britanii in cadrul unui proiect.