Orange Moldova - codam toata tara in 3 zile

Orange lanseaza cel mai grandios proiect de coding din Moldova. Printr-un parteneriat cu reteaua de biblioteci publice Novateca, cca 1500 de copii si parinti sunt invitati sa descopere o noua lume digitala la atelierele #SuperCoders. Acestea reprezinta o continuitate a proiectului pilot lansat de Orange Moldova in 2016, succesul caruia a permis transformarea sa in program national. Atelierele urmeaza a fi desfasurate timp de 3 zile, in 37 de biblioteci publice din toata tara.