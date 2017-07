(P) Apartamente de lux in centrul capitalei de la 22.000 Euro

Milanin Residence inseamna locuinte construite cu respectarea standardelor internationale.

Situat in centrul orasului (str. Zamfir Arbore 10) in zona linistita si cu zona verde, un apartament in complexul de prima clasa inseamna confort si calitate.Cu o experienta de 11 ani, compania NG Invest construieste complexul de lux utilizând cele mai bune materiale de constructie.

La procurarea unui dintre apartamente, clientul obtine o locuinta ce are parte de:

Planificare individuala si posibilitatea de a opera anumite modificari dupa achizitia locuintei;Peretii apartamentului sunt construiti din caramida si dispun de izolare fonica;

Izolare termica interioara si exterioara a peretilor;

Hidroizolare profesionista a camerei de baie;

Pardoseala fara denivelari, suprafata din beton acoperita cu un strat de protectie;

Rezistenta la cutremure;

Ferestrele Salamander cu cinci camere.

Milanin Residence raspunde oricaror cerinte ale unui client care stie sa-si doreasca toate atributele unei locuinte de vis. Complexul dispune de o ograda de tip inchis, zona verde si parc pentru copii ingradit si separat, astfel incat este garantata siguranta copiilor. Siguranta intregului spatiu este asigurata de camerele de supraveghere si paza, iar pe timp de noapte cladirea este iluminata in mod automat.

Intregul complexul are un design special si din clasa premium. Scara de la intrare, scarile din hol, peretii si pardoseala sunt din piatra naturala, precum marmura si granit. Ascensorul OtIS este produs in Franta si functioneaza fara zgomot.Amplasat in centrul orasului, complexul locativ are in preajma sa farmacie, scoala, spital, magazin, universitate, biserica, scoli de limbi straine si o zona verde.



Obtine confortul si calitatea intr-un complex locativ de clasa premium.

Contacteaza compania la numarul de telefon 0 767 999 78 sau verifica disponibilitatea apartamentelor pe www.http://www.ng.md/ng.md

Indrazneste sa-ti doresti ce e mai bun!

*Darea in exploatare a imobilului este planificata in trimestrul IV 2017.

*Acest articol este un produs comercial