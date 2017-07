In aceasta vara, miresele ar trebui sa puna accent pe rafinament, eleganta si simplitate. WSR "Doua Inimi" lanseaza o noua colectie de rochii de mireasa si de seara, perfecte pentru evenimentele cele mai importante din viata ta.

Create din materiale unice, ca matasea, tull, atlasul de lux, dantela, satin si multe altele, rochiile de mireasa din noua colectie vara-toamna 2017, sunt lucrate manual, special pentru miresele moderne si sofisticate.

Poti alege din numarul mare de modele de tinute couture si rochii cu dantela, broderie sau elemente 3D, perle si pietre, in special daca modelul de rochie ales este unul simplu.

In tendintele acestui an raman decolteurile si trenele, care ofera mireselor un aer regal, si totodata senzual. Daca esti romantica si vrei ca rochia visurilor tale sa fie una clasica, de tip printesa, cu fusta ampla si corset, gasesti si asa un model in noua colectie WSR "Doua Inimi".

Totodata, in tendintele rochiilor de mireasa sunt tinutele minimaliste, simple. Poti vedea toate modelele din noua colectie la show-roomul “Doua Inimi”.

Chisinau, str. Eminescu 42/2, of.9

Numere de contact: (22) 212-460, 069 314 563.

*Acest articol este un produs comercial