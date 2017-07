(P) MasterCard GOLD la Fincombank - Operatiuni bancare sigure in orice tara

Beneficiile oferite de MasterCard GOLD sunt sesizabile in special pentru cei care calatoresc, fie in interes de serviciu, fie in vacanta. MasterCard Gold este un card in MDL/EUR/USD cu termenul de valabilitate de 4 ani si optiune de reinnoire. FinComBank MasterCard Gold poate fi folosit ideal pentru cumparaturi in orice tara, in magazine, supermarketuri, cafenele, restaurante, benzinarii, precum si poti procura bilete la teatru, concert etc.

FinComBank ofera MasterCard Gold la tarife avantajoase - deservirea lunara cu doar 0,4 euro, 0% comision pentru alimentarea contului prin serviciile FinComBank, cumparaturi cu utilizarea gratuita a cardului in orice colt al lumii, siguranta operatiunilor atat in mediul real datorita microprocesorului de pe card cat si online gratie tehnologiei 3D secure cu parola unica.FinComBank ofera un set de 4 carduri MasterCard GOLD la pret de 1: card de baza pentru solicitant, iar celelalte trei – pentru membrii familiei.

„Confortul si siguranta clientilor nostri in orice colt al lumii, ne-a dat un impuls de a-i atentiona asupra cardurilor MasterCard GOLD la conditii promotionale, caci acest card ofera o multitudine de beneficii atunci cand esti peste hotare, care, de fapt, se resimt in fiecare pas pe care-l faci acolo, fie ca te cazezi, in transport, la cina, concert sau pur si simplu cumparaturi. Esential, pe langa avantajele la care m-am referit este si siguranta utilizarii MasterCard GOLD, dat fiind tehnologia 3D secure. Si daca ar fi sa descriu in trei cuvinte acest serviciu, acestea ar fi: SIGURANTA, LIBERTATE, CONFORT.”, afirma Elena Stovbun, director Departamentul Dezvoltarii Businessului FinComBank.

MasterCard Gold poate fi deschis printr-un singur click, ONLINE si ulterior il poti gestiona prin internet-banking FinComPay. Mentionam ca perioada deschiderii cardurilor MasterCard GOLD la tarifele MasterCard Standard este limitata, pana pe 31 august 2017. Informatia detaliata privind promotie si card bancar le gasiti:

Pe site: https://fincombank.com/ro/arhiva-noutatilor/zivi-v-stile-gold-ved-ty-dostoin-lucsego/

Call centru: (+373-22) 26-99-99E-mail: callcenter@fincombank.com

FinComBank a fost infiintata in anul 1993 este una din bancile comerciale universale lider din Republica Moldova. FinComBank ofera un spectru larg de servicii bancare corporative si investitionale atat cetatenilor locali, cat si persoanelor straine. Printre clientii FinComBank se numara persoane fizice, businessul mic si mijlociu, la fel si intreprinderile mari, care reprezinta toate sectoarele de baza a economiei tarii. Pe parcursul mai multor ani banca are o colaborare de succes cu Banca Mondiala, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe), Corporatia pentru investitii straine private (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), FinComBank este membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale si Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), al Proiectului de Investitii si Servicii Rurale (RISP), precum si al Proiectului de Ameliorare a Competitivitatii, faza II (PACII).

*Acest articol este un produs comercial