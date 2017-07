Papirus Market - un nou magazin de rechizite scolare si de birou s-a deschis in sectorul Ciocana al capitalei - VIDEO

Tudor SOLTAN, DIRECTOR, “PAPIRUS MARKET”: “Suntem bucurosi sa anuntam locuitorii din Ciocana ca am venit mai aproape de ei cu un magazin nou unde am combinat rechizitele scolare cu rechizitele de birou.Tot aici puteti sa gaseti un soriment larg de produse pentru arta, pentru creatie.Anume la noi gasiti totul pentru scoala”.

Consultantii competenti si amabili va vor ajuta sa alegeti serviciile si produsele potrivite. Papirus Market stie sa se faca remarcat prin marfuri calitative la cel mai bun pret. Nu in zadar clientii aleg anume acest magazin.

“Sunt produse utile pentru toate varstele in mod special pentru copilasi si chiar pentru companiile care lucreaza si au nevoie de produse de papitarie si birou”.

“Aici gasesti o gama larga de produse birotice la preturi avantajoase”.

In plus, in fiecare weekend vor fi organizate ateliere interactive pentru copii.

Tudor SOLTAN, DIRECTOR, “PAPIRUS MARKET”: “O sa fie antrenati copii in diferite activitati.”

“Este foarte interesant mai ales ca sunt niste activitati care modeleaza imaginatia copilului.Imi place sa particip la exercitii de acest gen”.



Pentru marfuri de calitate alegeti Papirus Market. Gama de produse o puteti gasi si pe pagina papirus.md

*Acest articol este un produs comercial.