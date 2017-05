Parlamentul European a amanat acordarea ajutorului financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova - Radio Europa Libera

Discutiile dintre Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana trebuiau sa aiba loc pe 18 mai, pentru ca partile ca convina asupra conditiilor finantarii, insa aceste negocieri au fost amanate cel putin cu o luna, scrie svoboda.org.

Postul de radio il citeaza pe Petras Avrevicius, care a declarat ca exista ingrijorari legate de situatia presei din Moldova, de suprematia legii si de recentele modificari prevazute in legislatia electorala. In ianuarie, Comisia Europeana a acceptat sa acorde Moldovei 100 de milioane de euro sub forma de credite si granturi in cadrul unui program de asistenta macroeconomica. Decizia finala urma sa fie luata in mai.