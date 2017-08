Pasagerii care au ajuns in Moldova de Ziua Independentei prin Aeroportul International din Chisinau, intampinati cu urari de bun venit si cu o sticla de vin spumant ”DOR” din partea Vinariei Bostavan - VIDEO

Gabriela TUTUNARU, PR Manager Bostavan „Dorul este un cuvânt care ne reprezintă ţara. Toţi iubesc Moldova şi toţi îi duc dorul atunci cînd sunt departe de casă. De Ziua Independenţei am decis să împărtăşim emoţiile revenirii acasă şi să îi întâmpinăm cu multă căldură pe cei care ne vizitează. Motiv pentru care le oferim câte un spumant dor ca să le alinăm acest sentiment frumos şi să îi facem să simtă atmosfera de sărbătoare în compania celor dragi şi să savureze acel moment.”

Moldovenii reveniţi acasă, dar şi străinii care au păşit, poate, pentru prima dată pe meleagurile noastre, au apreciat gestul şi ospitalitatea celor de la Bostavan, fiind cuprinsi de emotii pozitive.

„A fost pe neaşteptate sinceră să fiu. Dar este tare plăcut. Am venit acasă şi ne primiţi cu atâta drag, cu atâta căldură mă bucur mult.”





"Este ceva foarte, foarte plăcut”.

„Este plăcut, este cu multe".

„Este foarte drăguţ acest gest.”

"This is one way to give more famous your local brands.”

"Este o modalitate pentru a aduce mai multă faimă brandurilor locale.”

Acţiunea a fost organizată de Vinăria Bostavan în colaborare cu Avia Invest.

*Acest articol este un produs comercial