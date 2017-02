Pe site-ul Bancii de Economii au fost scoase la vanzare toate activele, de la masini, cladiri pana la mobilier si bancomate - VIDEO

Pe site-ul Bancii de Economii, aflata in proces de lichidare, au fost scoase la vanzare toate activele, de la masini, cladiri pana la mobilier si bancomate.

Cei mai multi bani statul spera sa-i obtina din vanzarea cladirilor Bancii de Economii, care, in opinia expertilor, sunt situate in locatii foarte bune. Totusi, cel mai scump este sediul Central. Cladirea cu doua nivele are o suprafata de 690 de metri patrati.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: “Sediul central al Bancii de Economii” a fost evaluata la 39 de milioane de lei adica, aproximativ 2 milioane de euro. In medie 1600 de euro pe metru patrat. Experii spun ca nu valoreaza cladirea cat locul din centrul capitalei.

Vasile POHILENCO, EXPERT IMOBILIAR: “Este un loc ultracentral....”

Chiar si asa, pretul ar fi cam piparat.

Vasile POHILENCO, EXPERT IMOBILIAR: “Usor Exagerat … pentru un spatiu comercial un metru patrat costa in medie 1000 de euro. Eu cred ca se vor gasi investituori, care insa asteapta ca BEM sa scada pretul...”

Pentru aceasta saptamana au fost planificate 3 licitatii. Au fost expuse cladiri, terenuri, masini, bancomate si tehnica de calcul. Toate licitatiile insa au fost anulate pentru ca nu s-a inscris nimeni.

Pentru a participa la licitatie, doritorii trebuie sa achite un comision de 10 la suta din valoarea bunului pe care-l solicita sa-l cumpere, totodata este obligat sa achite si o taxa de particiapre, persoanele fizice 200 de lei, iar companiile de 350 de lei. Unele cladiri care au fost vandute acum se dau in chirie.

Nu am reusit sa vorbim cu lichidatorul, secretara ne-a spus ca este in concediu. Astfel, nu am putut afla cate bunuri au fost vandute si ce suma s-a adunat pana in prezent. Acum doua zile, BNM a anuntat ca fostii membri ai consiliului de la Banca de Economii si Unibank vor plati cate 100 de mii de lei amenda pentru operatiuni excesiv de riscante, prezentarea de date eronate la Banca Nationala, si nerespectarea riscurilor.

Nu este clar deocamdata cate persoane au fost amendate si nici despre cine este vorba. Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank au fost lichidate in 2015 in luna octombrie. Decizia a fost luata de guvern,dupa din cele trei banci s-a furat un miliard de dolari. Principalul invinuit in dosarul fraudei bancare este Ilan Shor.

El este acuzat de procurori ca, impreuna cu alti membri ai consiliilor de administratie de la BEM, ar fi semnat un contract dubios prin care a scos miliarde de lei din Banca de Economii, i-ar fi transferat in Banca Sociala si Unibank, iar mai apoi banii ar fi ajuns peste hotare.