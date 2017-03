Performante in crestere ale KMG International in 2016

Rompetrol, principalul brand al KMG International, reprezentativ pentru operatiunile de rafinare si petrochimie si activitatile de distributie din Bulgaria, Georgia, Romania si Moldova, precum si pentru serviciile la sonda din domeniul upstream si-a imbunatatit in 2016 rezultatele financiare si performantele tehnologice. Aceasta se datoreaza continuarii programelor de consolidare si dezvoltare a activitatilor si operatiunilor de profil in regiunea Marii Negre. Programul „Change for Good” lansat in 2014, vizeaza o eficientizare si o imbunatatire pana in 2018 a intregului flux de operatiuni specifice activitatilor sale. De asemenea, acesta urmareste si o reducere a cheltuielilor operationale si o crestere a profitabilitatii, impactul economic obtinut in perioada 2014-2016 ridicandu-se la 132 milioane USD, din care 84 milioane USD doar anul trecut.