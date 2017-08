Ploile abundente din primavara ar putea avea si efecte pozitive. BM considera ca acestea ar putea aduce un an rodnic in agricultura, care ar propulsa macar putin economia tarii in sus - VIDEO

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM ”Ploaia bună din primăvară sugerează o recoltă bună în 2017. În general, indicatorii sunt pozitivi.”

Totusi, expertii economici spun ca situatia nu este tocmai roz.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC ”Ne laudam ca suntem tara agrara, dar nu tb sa confundam roada cu impactul si veniturile. Agricultorii stiu. Cand roada e mare, pretul e prost.”

In mod firesc, autoritatile sunt optimiste.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI ”Vremea si timpul si ploile au un impact direct asupra productiei agricole, asteptarile sunt pozitive. Se estimeaza o crestere a volumului productiei agricole cu 5-6%”

Dupa recesiunea din 2015 si o crestere slaba in 2016, Banca Mondiala estimeaza pentru anul acesta o crestere economica de 4 la suta, iar FMI – de chiar 4,5 procente.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM ”În termeni de creştere economică, suntem unde am fost în 2012-2013.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC ”N-as numi-o crestere economica, dar vorbim de revenire a economiei. La toate capitolele noi doar recuperam nivelul anului 2014.”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI­ ”Unicul an in care RM a avut descrestere a PIB a fost in 2015, nesemnficativa. De aceea nu pot fi facute paralele cu 2012, poate se are in vedere pana la criza mondiala 2008-2009.”

Potrivit expertilor, desi am avut de la inceputul anului cresterea exporturilor, remitentelor si chiar veniturilor bugetare, acest lucru nu se face simtit si in buzunarele cetatenilor.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM ”Dacă priveşti sondajele sau îi întrebi pe moldoveni dacă lucrurile s-au îmbunătăţit sau s-au înrăutăţit sau au rămas la fel, majoritatea spune că e cam acelaşi lucru care a fost şi acum 3 ani.”