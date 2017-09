Prinde oferta de toamna de la Fly One! Zboara cu doar 40 de EUR spre Europa si Rusia!

Campania promotionala FLY ONE este valabila in intervalul 21 septembrie – 21 octombrie 2017, avand preturile speciale incluse pentru zborurle operate in perioada 29 Octombrie 2017 – 24 martie 2018.

Deci, biletele pentru cursele Chisinau-Venetia vor costa de la 40 euro, unic sens, iar doritorii de a calatori la Verona si Parma vor achita doar 45 de euro pentru o destinatie. Daca vrei sa pleci la Paris intr-o calatorie romantica, va trebui sa achiti doar 44 de euro pentru un bilet, unic sens!

Cei care vor sa testeze renumita bere Guinness chiar la patria ei, in lrlanda, vor putea procura bilete avia cu doar 60 euro.

La Moscova, vei putea opta pentru zborul de dimineaţă sau cel de după masă şi vei achita doar 50 de euro alegănd aeroportul Internaţional Domodedovo sau Vnukovo.

Biletele pentru cursele promoţionale pot fi rezervate pe site-ul companiei, https://www.flyone.md şi la agenţiile autorizate.

Amintim că Fly One a fost lansată în anul 2016 şi în scurt timp a reuşit să deţină o cotă de 30 % din piaţa locală. La moment operează zboruri regulate spre 14 destinaţii şi 4 curse charter.

Nota: Numărul biletelor promoţionale este limitat

*Acest articol este un produs comercial