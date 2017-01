"Producatorul autohton de tigari abia de mai respira" - Utilaje din perioada sovietica si accize mai mari, care majoreaza preturile si scad vanzarile - VIDEO

Liliana STRUNA, MAISTRU SECTIA TUTUN ”Suntem acum in sectia tutun. Cum rezistati cu mirosul acesta? - Ne-am obisnuit. E lucrul nostru. Sunteti fumator? - Degustam. Eu nu mai simt mirosul. Avem imunitate.”

Tudor URSU, MAISTRU, SECTIA TIGARI ”Dupa cum vedeti, destul de normal respiram. Temperatura e normala.”

Mirosul intens de tutun nu este singurul lucru care ramane neschimbat de ani buni la fabrica.

Speranta STATE, REPORTER PRO TV ”In aceasta sectie tigarile se produc exact ca in perioada sovietica. Si asta pentru ca de atunci utilajul nu s-a mai schimbat. Cu toate acestea, peste 70 la suta din volum total al tigarilor produse la intreprindere se fabrica anume aici.”

Vitalie MOSCALCIUC, MAISTRU, SECTIA TIGARI ”Este un utilaj produs in anii 68-70. Masinile sunt in stare satisfacatoare. Permanent facem reparatie.”

Ana OLARU, MASINIST ”Sunt vechisoare, dar lucram”

Speranta STATE, REPORTER PRO TV ”Acesta este cel mai nou utilaj de aici de la fabrica. A fost cumparat in 2008. Procesul este in totalitate automatizat. Asa ca angajatilor nu le ramane decat sa supravegheze totul, iar la final, sa aranjeze pachetele de tigari in cutii.”

Tudor URSU, MAISTRU, SECTIA TIGARI ”Aceasta instalatie ne permite sa facem gaurele, astfel fumatorul cand fumeaza fumul se amesteca cu aer. In rezultat, in organism patrunde mai putina nicotina.”

Si unii angajati au venit la fabrica odata cu utilajele. S-au obisnuit si cu mirosul, si cu procesul de fabricare.

Ana OLARU, MASINIST ”Suntem ca masinistca, dar si ca ambalatoare cum se spune aici. Lucram de 30 si ceva de ani si nu mi-am schimbat lucrul. Salariile cum sunt? Cu acest nou director, suntem multumiti. Si 4, si 3, si 5 depinde cat lucram. S cam vechisoare, da ne descurcam.”

SINCRON: Rita SARBU, MASINIST”Dupa cum lucram, multumim Domnului este. Pana la 4000 ajungem.”

Lidia ZMEU, MASINIST ”de cati ani munciti aici? 38 jumate. Care mai au un an, doi pana la pensie multi au... sa ramai fara lucru e greu. La anii astia unde sa mergem sa muncim? Peste hotare deja nu ne iau.”

Tudor URSU, MAISTRU, SECTIA TIGARI ”Tutunul taiat nimereste in distribuitor si nimereste la masina de fabricare a tigarilor. Se formeaza strandul de tigari. Mai departe merge la fierul de uscare, cusutura la tigara se usuca si se taie portii de 80 mm. Portia de tigarete nimereste in pachetul de staniol. Dupa aceea merge la invelirea in blanchete. Pachetul se usuca din ambele parti, se aplica timbrele de acciz, pe transportor merge la imprimanta unde se pune pretul la pachet si data fabricarii.”

Inteprinderea Tutun CTC este scoasa de cateva ori pe an la privatizare, asa ca angajatii stau mereu cu frica in san.

Ana OLARU, MASINIST ”Daca pierzi acuma lucrul, e greu, la varsta noastre sa gasesti...credeti ca daca intreprinderea va fi privatizata, o sa ramaneti fara lucru? Asa credem noi toti. Ne e frica. La varsta noastra, nu ne putem gasi in alta parte.”

Svetlana SMANTANA, MASINIST ”Asta avem o frica mare, nu stim ce va fi. Daca ne privatizeaza si ne-o ramas putin pana la pensie. Ni-i frica sa ramanem fara lucru.EU personal 30 de ani am aici."

Rita SARBU, MASINIST ”pe 1 noiembrie am implinit 35 ani la combinat. Asteptam si noi anii de pensie. De-am a treia oara ne scoate la ciocan, cum a fi dupa anul nou. Mai am un an si cateva luni pana la pensie. Nu stiu ce va fi cu noi. Inotam, inotam si am ajuns la mal si ne-am inecat. Asa si noi cu combinatu ista.”

Potrivit conducerii intreprinderii, inclusiv din aceasta cauza, in ultimii 7 ani numarul angajatilor a scazut de 4 ori.





Simion GRISCIUC, DIRECTOR TUTUN CTC ”Lipsa previzibilitatii face ca multi specialisti de la noi sa plece, in ultima perioada tot mai des suntem expusi la privatizare, 2-3 ori pe an. Oamenii nu pot sa-si faca planuri. Lucram doar planificare pe durata mica. Asta bate, doare si este un flagel care ne va fi fatal pana la urma.”

Intreprinderea este inca profitabila, sustine directorul, insa din 2009 pana acum profitul a tot scazut. Daca acum 7 ani in haznaua statului intrau peste 400 de milioane de lei dividende (432.517.160 lei), anul acesta transferurile la buget sunt de 4 ori mai mici (136.117.020 lei), iar pentru 2017 se estimeaza in jumatate.

Simion GRISCIUC, DIRECTOR TUTUN CTC ”Avem o cifra critica pe care intreprinderea exista. Daca ne-am cobori sub limita de producere a 800 mln de tigarete, intreprindere anu va putea sa exista cu salariile, plata impozitelor si va intra intr-o pista neagra.”

Si pentru ca mai toti muncitorii sunt de aproape 30 de ani la fabrica, isi amintesc de toti sefii care s-au perindat pe la intreprindere, inclusiv de actualul premier.

Tudor URSU, MAISTRU, SECTIA TIGARI ”Eu ca persoana sa-mi aduc aminte ceva de rau de el nu pot. Ca sef? Sefu nu-i bun niciodata. Pe timpul lui combinatul a prosperat.„

Ana OLARU, MASINIST ”Vi-l amintiti pe Pavel Filip cand era director? Normal om. Puteai sa apelezi la dlui. Ne asculta.”

Lidia ZMEU, MASINIST "Cum era? Normal. Un om bun, am gasit limba comuna cu toti. El foarte putin timp la noi a fost si noi n-am reusit sa-l cunaostem."

Svetlana SMANTANA, MASINIST ”Tot era bine. Pe timpurile celea lucram intensiv, ne dadea premiu, leafa. Nu putem spune nimic despre el. Om simplu, venea pe la noi prin fabrica, venea, se saluta, n-avem nimic contra lui. Tragem nadejde ca a muncit cu noi si o sa ne sustina.”

Rita SARBU, MASINIST ”Era bravo el. El nu era contra lucratorilor. Am mai avut o doamna, era tare contra noastra, ea nu venea in fabrica, zicea ca aici e azilul de batrani.”

Pavel Filip a fost sef la Tutun CTC intre 2008 si 2011. Intreprinderea a fost fondata in 1924.