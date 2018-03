Profita de reducerile din magazinele Ambianta si fa o schimbare in casa ta

Fiecare cadou devine mai mult decat un obiect atunci cand in ecuatie intra si sentimentele. Imaginati-va cat de multe sentimente se pot gasi intr-o casa, acolo unde fiecare coltisor pastreaza o poveste: dormitorul pe care ati stat in prima zi cand ati venit cu bebelusul de la maternitate, dulapul in care tineti rochia si costumul in care ati fost miri, bucataria in care ati luat cele mai de suflet mese cu familia sau canapeaua pe care ati povestit cu prietenii pana in zori. Daruind un set sau o piesa de mobilier, faceti cel mai memorabil cadou - emotii!