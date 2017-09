Moldova va primi pana la sfarsitul anului 30 milioane de euro din cele 100 promise de europeni, se arata convins ministrul Finantelor. Intre timp, unii experti spun ca tara noastra rateaza granturi din cauza incompetentei - VIDEO

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: La imprumuturi, din 5,5 miliarde de lei, am atras 1,4 miliarde. La granturi, suntem in cadere libera. Vom rata cel putin 1 mlrd lei. Din 3 miliarde de lei, am acumulat 137 milioane de lei. O treime in luna iulie.



De cealalta parte, ministrul Finantelor afirma ca statul inca nu trage linia, intrucat pana la sfarsitul anului inca mai este.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Ceea ce tine de granturi, suport bugetar, asistenta macro-financiara, toate sunt elemente care se discuta acum cu UE. Inca nimic nu-i decis. Nimeni nu poate spune ca RM a ratat. Se poarta discutii, va asigur ca la nivel tehnic sa lucreaza foarte intens. Negocierile si discutiile vor arata in ce masura, dar eu sper ca vom reusi sa obtinem maximum din suma preconizata pentru anul curent.”

Unii experti spun insa ca intarzierile sunt pentru ca partenerii externi raman sceptici in ceea ce priveste mersul reformelor, dar si pentru ca functionarii publici nu sunt bine pregatiti.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Capacitatea slaba a institutiilor de a absorbi si a negocia cu partenerii.”

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR:”Noi avem ceva probleme cu viteza de implementare, dar mai multe vorba de proiectele de investitii si este o preocupare mar a Guvernului cum sa acceleram acest proces. Din pacate, procesul este si putin birocratizat, dar sunt si impedimente de ordin legal, sunt situatii cand nu putem sa procuram terenurile pentru a construi drumurile. Sunt multe obstacole, dar eu cred ca noi vom gasi solutia si vom relansa procesul ca sa transforma RM in santier.„

Chiar si asa, oficialii afirma ca tara noastra are toate sansele sa primeasca prima transa din cele 100 de milioane de euro oferite de europeni.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Se deruleaza procedurile de aprobare la UE. Asteptam rezultatele. Sunt mai multe etape, mai multe institutii participa. Din aceste 100 milioane, urmeaza sa primim a treia parte anul curent, dintre care vreo 10 milioane sub forma de grant si 20 de milioane sub forma de imprumut.”

Anul acesta Republica Moldova nu va primi 27 milioane de euro promise de Uniunea Europeana pentru reforma justitiei. Desi presa a scris ca motivul ar fi lipsa progreselor in domeniu, ministrul Justitiei afirma ca motivul este perceptia creata in societate vizavi de lupta impotriva coruptiei.