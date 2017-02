In urma masuratorilor realizate de expertii internationali in luna noiembrie 2016, reteaua Orange a obtinut cel mai mare punctaj, in comparatie cu alte retele. Rezultatul studiului reconfirma faptul ca reteaua Orange este #1 in Moldova.

Jan KONDEJ, Director Tehnic Systemics – PAB: „Masuratorile noastre au aratat ca reteaua Orange este cea mai avansata din Moldova, având in vedere calitatea serviciilor pe care le ofera, voce sau data. Reteaua Orange 4G are acoperire aproape in toata tara si cel mai rapid internet mobil. Aceste rezultate ne permit sa certificam reteaua Orange ca fiind cea mai avansata din tara”.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: „Certificarea internationala este o recunoastere a faptului ca reteaua Orange este #1 in Moldova. Pentru a raspunde necesitatilor de comunicare si digitale ale locuitorilor tarii, am investit zeci de milioane de lei pentru a dezvolta calitatea si capacitatea retelei, dar si pentru a extindere acoperirea. imbunatatirea continua a retelei va fi o prioritate pentru noi si in urmatorii ani, angajament asumat si prin strategia noastra de brand”.

La Orange, conectivitatea imbunatatita continuu ofera mai multa mobilitate, eficienta in comunicare, dar si posibilitate de a ramâne competitivi in afaceri. Aproape 100% din populatia Republicii Moldova se bucura de acces la servicii voce si internet 3G+ oriunde si oricând, iar peste 3 milioane de locuitori pot sa beneficieze de toate avantajele 4G. Systemics – PAB a realizat studiul la initiativa Grupului Orange, care pentru a le oferi clientilor sai experiente de comunicare incomparabile, desfasoara anual mai multe studii in tarile in care au fost create filialele companiei.

Bob GALLAGHER, Lider al proiectului DSBO Orange Corporate: „Retelele sunt in inima strategiei Grupului Orange, asa precum sunt si asteptarile clientilor. Acest studiu a fost realizat in mai multe state in care isi desfasoara activitatea Grupul Orange. Rezultatele obtinute de Orange Moldova demonstreaza ca investitiile noastre, combinate cu expertiza profesionala a echipei tehnice a companiei, ne permite sa le oferim clientilor conectivitate imbunatatita oriunde s-ar afla: acasa, la serviciu sau in miscare. Felicitari Orange Moldova pentru cea mai avansata retea din tara”.

Verificarile expertilor internationali au fost efectuate in 10 cele mai importante orase din Moldova. Acestea au alternat masuratorile in miscare prin punctele de interes din orasele incluse in campanie si pe drumurile de legatura dintre acestea. Specialistii au evaluat o serie de indicatori de performanta ai retelelor (UMTS/LTE), din perspectiva experientei utilizatorilor.

Este vorba de:

viteza transferului de date (download si upload) 3G+ si 4G;

rata de succes la conectare;

fiabilitatea serviciilor de date mobile;stabilitatea serviciilor de date mobile;

viteza de navigare;

viteza si calitatea de vizionare video YouTube SD/HD calitatea vocii, etc.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali in servicii de telecomunicaţii, cu sediul in Paris, Franţa. In Moldova, compania si-a demarat activitatea in octombrie 1998, cu marca comerciala VOXTEL, iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007, a devenit Orange Moldova.

Orange este cel mai mare operator de servicii voce si Internet mobil din Moldova. Actualmente peste 2,6 milioane de clienti sunt conectati la reteaua si serviciile companiei, in care activeaza o echipa de peste 900 de angajati. OMD detine cea mai extinsa si avansata retea 3G+ si 4G. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul intregii ţari prin intermediul reţelei de peste 3600 puncte de vânzari. Recunoscut drept un lider in inovatii, OMD detine 2 premiere mondiale: HD Voice si HD Voice International.

In 2015, brandul Orange a evoluat pentru a raspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar si promisiunii pe care a facut-o clienţilor: de a fi intotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esential in viata lor. Mai multe informatii pe www.orange.md



About Systemics-PAB

Systemics-PAB opereaza la nivel international prin oficiile si subsidiarele din Polonia, Germania, Irlanda, Elvetia, Belgia, Marea Britanie, Grecia, Rusia, Iordania, Malaezia si Canada. Compania este membra cu drepturi depline a ETSI si GSMA. Systemics – PAB contribuie la intelegerea, prevenirea pro-activa si reactiva adresata unor varietati de probleme, care ar putea afecta calitatea retelelor de telecomunicatii.

Scara larga a operatiunilor si baza data post procesare permite companiei sa faca simultan si securizat proiecte de analiza comparativa in multiple tari. Systemics-PAB furnizeaza rapoarte inovative si analize imbunatatite care transforma calitatea retelelor in experiente mobile exceptionale. www.systemics.com.pl

