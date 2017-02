Romania acorda Republicii Moldova transa de 50 de milioane de euro cu o luna mai devreme decat data initiala

Romania va acorda Republicii Moldova, cu o luna mai devreme, a doua transa de 50 de milioane de euro din imprumutul ratificat in 2016, in suma de pana la 150 de milioane de euro, in conditiile in care prima transa de 60 de milioane de euro a fost acordata in data de 24 august 2016, informeaza Ministerului Finantelor Publice (MFP).