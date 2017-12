Rompetrol, de 15 ani in Republica Moldova

“In cei 15 ani, Rompetrol a devenit unul dintre cele mai importante si apreciate branduri din Republica Moldova, iar gama de carburanti Efix a devenit un etalon pentru toti soferii din regiunea Marii Negre. Le multumim pentru incredere si aprecieri, ii asiguram ca vom continua sa ne dezvoltam pentru a veni in intampinarea acestora cu noi statii, servicii si produse de calitate” declara Serghei Sevcenco, directorul general al Rompetrol Moldova.

Cu un nivel total de circa 1,6 milioane tone de carburanti comercializati in cei 15 ani de activitate (peste 1,4 milioane in ultimii 10 ani), Rompetrol Moldova a inceput din 2005, o data cu deschiderea primei benzinarii, crearea propriei retele de distributie carburanti. In perioada 2002-2004, compania s-a concentrat in extinderea activitatilor de whosale, de aprovizionare cu carburanti a partenerilor locali.

Pe fondul preluarii in 2007 a Grupului Rompetrol (in prezent, KMG International) de catre compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan – KazMunayGas, subsidiara din Moldova a primit sprijinul necesar pentru o dezvoltare puternica, de la 7 statii in 2007 la 78 in prezent. Dintre acestea, 36 de benzinarii sunt in regiunea capitalei Chisinau.

Gama de carburanti Efix introdusa pe piata locala in 2008 si produsa de rafinaria Petromidia – cea mai mare unitate de profil din Romania si una dintre cele mai moderne din regiunea Marii Negre, Cardul Rompetrol lansat in 2008 si implementarea din 2016 a noului concept al statiilor Rompetrol au permis atingerea de catre companie a unei cote de 22% din piata de retail. Aceasta este sustinuta si de cele 50 de magazine si 51 puncte alimentare cu GPL auto din cadrul statiilor sale.

Rompetrol Moldova alaturi de unicul sau actionar - Grupului KMG International si-a propus pe termen lung consolidarea pozitiei de lider in piata produselor petroliere, continuarea dezvoltarii serviciilor si produsele oferite clientilor sai, dar si implementarea zonei gastro sub brandul Hei. Astfel, compania si-a propus pana la finele anului sa deschida 4 noi statii si 7 magazine.

Prin cele doua depozite de carburanti din Chisinau si Giurgiulesti, subsidiara Grupului a devenit cel mai mare furnizor de produse petroliere in Moldova, cu o cota de piata de 38%.

Cu peste 800 de angajati si o contributie totala de peste 82,5 milioane USD la bugetul de stat al Republicii Moldova din 2010 si pana in prezent, Rompetrol Moldova continua sa fie un pilon de stabilitate si dezvoltare a economiei locale. Compania si-a propus pentru 2017 o cifra de afaceri de circa 200 milioane USD.

Detinuta integral de Grupul KMG International, compania a fost infiintata in 2002 alaturi de subsidiara din Bulgaria pentru a sustine dezvoltarea rafinariei Petromidia prin crearea unei retele de distributie carburanti in regiunea Marii Negre. In 2005, Grupul se extinde si in Georgia.

