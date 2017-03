Saptamana grea pentru Google: YouTube pierde milioane de dolari dupa ce mai multe companii si-au retras reclamele

In Statele Unite, companii de telecomunicatii ca AT&T si Verizon, dar si alte nume mari, cum ar fi GSK, Pepsi, Walmart, Johnson & Johnson si Enterprise si-au retras reclamele de pe YouTube. Fenomenul a luat nastere in Europa, dupa ce mai multe companii de aici si-au retras, la rândul lor, reclamele, in urma unei investigatii facute de Times.

Continutul marilor companii aparea pe aceeasi pagina cu videoclipuri care promovau continut extremist. Spre exemplu, reclamele Verizon apareau in videoclipurile clericului egiptean Wagdi Ghoneim, care are interdictie de a intra in SUA pe fondul extremismului, scrie PlayTech.ro

in urma acestor evenimente, Google si-a cerut scuze public, luându-si angajamentul de a oferi brandurilor mai mult control cu privire la videoclipurile unde vor aparea reclamele lor. Cercetatorul de la thinktank-ul Demos, Alex Krasodomski-Jones, spune ca aceasta este o premiera pentru YouTube, deoarece pentru prima data se confrunta nu doar cu daune de imagine, ci si financiare.

Disputa de acum aduce inca o data, in prim-plan, ideea ca brandurile ca YouTube trebuie sa aiba mai multa grija la continutul care apare pe site, asa cum s-a intâmplat si in cazul Facebook, dupa explozia de stiri false. in doar 15 minute, cei de la The Guardian au reusit sa descopere reclama de la T-Mobile la videoclipuri despre avort, bannere cu Minecraft la videoclipuri despre prizat cocaina si reclame la medicamente Novartis alaturi de videoclipuri intitulate ”feminismul este cancer”.