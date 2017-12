Sarbatoare cu mare fast la Orhei: a fost inaugurat cel mai inalt pom de Craciun din tara, iar decoratiile si luminitile de pe strazi au fost facute la comanda - VIDEO

Sarbatoare cu mare fast la Orhei, unde a fost inaugurat cel mai inalt pom de Craciun din tara. In acest an bradul a fost decorat in stil national, iar decoratiile si luminitile de pe strazi au fost facute la comanda, unele dintre ele fiind confectionate hand made. Odata cu pomul de Craciun s-au aprins si toate luminitile de pe strazi.