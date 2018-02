Savurati luna februarie, fara raceala!

Raceala vine intotdeauna pe nepusa masa si de fiecare data ne strica toate planurile. E de ajuns sa stam in bataia vantului si a curentilor de aer sau sa inghetam un pic in statie, ca deja a doua zi ne trezim cu o infectie respiratorie sau virus, care se manifesta prin dureri de cap, nas infundat sau febra. Urmează durerile de gat, cefaleea, slabiciunea, oboseala, tusea si stranutul. Alteori, nu este neaparat sa ne ia frigul, deoarece o infectie virala ne poate pandi oriunde: in transport, centre comerciale si alte locuri publice aglomerate. O raceala o pot usor “inhata” copiii, oamenii cu imunitatea scazuta, mai ales cei care sufera de afectiuni cornice sau au trecut recent printr-o boala, batranii si persoanele din grupurile de risc.