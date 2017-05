Sergiu Gaibu, invitat in studioul Stirilor Pro TV: "Preturile in regiune sunt in crestere, respectiv impacteaza si preturile din RM, dar nimic critic nu se va intampla pe parcursul anului 2017 " - VIDEO

Sergiu GAIBU, EXPERT ECONOMIC: "Este un proces natural in primul rand pentru ca deja procesul deflationist care a avut loc in a doua jumatate a anului precedent a luat sfarsit, care a avut ca cauza o roada foarte bogata si o raportare la un an, 2015, care a fost un an cu seceta si cu preturi mai mari.

Fiind finalizata aceasta etapa, evident ca vine o perioada cand se stabilizeaza, nu vorbim despre niste procese inflationiste majore, dar usor majorarea acestor preturi, inclusiv cu influenta preturilor din exterior, deoarece preturile in regiune sunt in crestere, respectiv impacteaza si preturile din RM, dar nimic critic nu se va intampla pe parcursul anului 2017.

Nu au fost inca cuantificate efectele negative, dar ce cunosc eu de la unii specialisti, cred ca efectele nu sunt atat de dezastruoase cum pareau cand ne uitam peste fereastra si cel mai probabil ca anul agricol inca nu este periclitat in totalitate, va fi unul suficient de bun, evident daca nu intervin si alte fenomene naturale.

In cazul in care se limiteaza la aceste efecte care au avut loc, cel mai mult probabil ca va fi un an agricol nu foarte rau, cel putin mai bun decat in anul 2015 si respectiv impactul acestuia nu va fi resimtit prea mult, cel putin, de intregime pe tara. Evident ca anumite regiuni au avut de suferit si va trebui sa fie compensati din partea Guvernului.

Din pacate, fenomenul acesta se prelungeste inca de anul trecut. Se incearca o revitalizare a sectorului creditarii. Aici din pacate este vorba de mai multe fenomene, inclusiv si mediul de afaceri, este efectul intarziat al politicilor anterioare targetate de catre Banca Nationala in ceea ce priveste stoparea speculatiilor.

Exista efecte colaterale. In acea perioada businessul a incetat sau a stopat investitiile, au stopat acele proiecte pe care le avea, respectiv este nevoie de un oarecare timp pentru relansarea afacerilor si noilor idei de business."