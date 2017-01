Siguranta depozitelor bancare este o iluzie: Banii deponentilor pot fi folositi la salvarea bancilor - Mold-Street.com

Cresterea plafonului de garantare a depozitelor bancare este o masura iminenta in vederea mentinerii increderii in sectorul bancar. Or, actuala schema de garantare a depozitelor este una incapabila sa suporte costurile economice generate de falimentul unei banci autohtone de marimi medii sau mari (fapt demonstrat si de criza bancara soldata cu falimentul a trei banci), sustine expertul Dumitru Pantea.