Tensiuni la cote maxime intre Bruxelles si Moscova. Gazporm arunca in aer planurile UE de a scapa de dependenta de Rusia

Gazoductul Trans Adriatic Pipeline (TAP) este partea finala a asa-numitului coridor sudic de gaze care in 2020 ar urma sa permita transportul gazelor naturale din Azerbaidjan in Europa. In acest fel UE va avea primul gazoduct non-rusesc, ceea ce va deschide calea pentru diminuarea cotei de piata pe care o are Gazprom in Europa.

Planurile europenilor ar putea fi date, insa, peste cap, avand in vedere ca luna trecuta directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a spus ca grupul rus analizeaza posibilitatea de a pompa gaze naturale prin TAP in cadrul unor licitatii care sa ofere acces egal oricarui posibil furnizor.

Medvedev a pus sub semnul intrebarii capacitatea Azerbaidjanului de a umple cu gaze conducta TAP adaugand ca Rusia ar putea interveni si ar acoperi deficitul.

"Asta ar fi foarte rau. Ar fi cu totul impotriva a ceea ce am convenit cu partenerii", a declarat un oficial european.

UE este ingrijorata de posibilitatea ca Gazprom sa isi utilizeze pozitia dominanta de care se bucura pentru a incarca facturile statelor din Europa Centrala si de Est, unele dintre acestea fiind aproape in intregime dependente de gazul rusesc.

In acest context, Bruxelles-ul a dejucat planurile Rusiei vizand constructia gazoductului South Stream care urma sa transporte gaz rusesc in Europa de Sud-Est via Marea Neagra prin insistenta de a fi respectate prevederile europene care interzic unui furnizor de gaze sa detina si conductele de transport, fara a oferi altor vanzatori acces la conductele sale.

Tinand cont si de celelalte planuri ale Moscovei vizand dublarea capacitatii gazoductului Nord Stream, care leaga Rusia de Germania via Marea baltica, statele UE "trebuie sa se opuna acestei imbratisari de fier din Nord si din Sud", a declarat un alt oficial european.

Cu toate acestea, unii dintre actionarii TAP, printre care se numara grupul italian Snam si cel belgian Fluxys, au declarat ca ar fi de acord cu intrarea Gazprom in acest proiect iar unele surse comunitare au recunoscut ca UE nu poate bloca Gazprom sa faca oferte de furnizare de gaze pentru TAP dupa anul 2020, cand conducta ar urma sa fie extinsa.

Potrivit unor surse din industria energetica, prin accesarea conductei TAP grupul Gazprom vrea sa isi apere cota de piata prin inundarea Europei cu gaze ieftine care sa ii descurajeze pe posibilii competitori din estul Mediteranei si Africa de nord. "Hub-ul din zona Israel, Cipru, Egipt ar putea fi un concurent dar daca Rusia va umple TAP nu va fi usor", a declarat o sursa din industria energetica italiana.

In plus, anul trecut Gazprom a inceput demersurile pentru a utiliza in propriul sau scop si un alt proiect, Interconectorul Turcia Grecia Italia (ITGI) Poseidon, care initial a fost sustinut de UE ca o alternativa la importurile de gaze rusesti. "In jocul geopolitic care are in centru Turcia si UE, Rusia incearca sa isi mentina toate optiunile deschise. Este o strategie inteligenta pentru ca este foarte greu pentru ceilalti sa ia decizii cu privire la proiecte", a declarat Kirsten Westphal de la fundatia SWP din Berlin.