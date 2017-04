Tesla scrie istorie. Anuntul lui Elon Musk, la cateva zile dupa ce gigantul a devenit cel mai valoros producator auto din SUA

Tesla incepe in in 2017 peroductia de serie a masinii electrice Model 3, care nu va avea acelasi design ca modelul concept prezentat in martie 2016, scrie Business Insider.Analistii se asteapta ca producatorul de masini electrice sa modifice detalii de interior si sa faca si cateva mici schimbari si la exterior.Anterior, Musk declara ca Model 3 va avea o autonomie de 340 de km la o singura incarcare si va costa in jur de 35.000 de dolari, masina devenind astfel competitorul direct al Chevrolet Bolt, al celor de la GM.Cererea pentru prima masina de serie de la Tesla au depasit toate asteptarile, producatorul inregistrand pana in prezent 400.000 de precomenzi pentru modelul care va intra in productie in a doua jumatate a anului.Iar Musk are planuri mari pentru anii viitori. Tesla vrea sa produca 500.000 de masini pe an, pana in 2018 si sa ajunga la un milion pe an, pana in 2020. Spre comparatie, Tesla a produs doar 76.000 de masini, in 2016.Musk a dezvaluit, totodata, ca Tesla va prezenta in septembrie, in premiera, un model de camion electric, in cadrul planurilor de extidere a gamei de produse, care mai includ un model pickup in urmatoarele 18-24 de luni si un automobil sport.

”Echipa a facut o treaba uimitoare. Trecem in mod serios la nivelul urmator”, a scris Musk, referindu-se la camionul electric.

Analistii au speculat rapid ca Musk ar putea sa fi facut aluzie la functii de conducere autonoma.

Industria auto a adoptat un sistem cu cinci niveluri pentru masurarea sistemelor autonome, cel mai ridicat fiind capabil sa efectueze toate functiile de conducere a vehiculelor.

”Lucrul important este ca in timp ce toata lumea se concentreaza pe Model 3, exista multe alte proiecte care au loc la Tesla”, a declarat Ben Kallo, analist la firma Robert W. Baird & Co..

Reprezentantii Tesla au refuzat sa comenteze mesajele postate de Musk pe Twitter.