Tinerii antreprenori sunt invitati sa beneficieze de proiecte de finantare cu portiunea de Grant

Pentru accesarea proiectelor PNAET sunt eligibili tineri cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani, care desfasoara activitati antreprenoriale in afara Chisinaului, in orice domenii, inclusiv agricultura, productie sau prestari servicii. Din creditul PNAET pot fi finantate investitiile de procurare de echipamente si utilaje de producere si acordarea de servicii in sectorul rural, pentru întreprinderi micro existente sau noi infiintate. Creditul este oferit pana la 5 ani, cu stabilirea perioadei de gratie, in functie de tipul afacerii.

„Tinerii antreprenori sunt asteptaţi sa apeleze cu înceredere la FinComBank. Suntem banca orientata spre construirea parteneriatelor prospere si de lunga durata, caci, bunastarea clienţilor nostri este interesul nostru prioritar.”, afirma Elena Stovbun, director-adjunct Departamentul Dezvoltarii Businessului FinComBank.

Pana in prezent, FinComBank a finanţat în cadrul programului PNAET 260 de proiecte destinate tinerilor antreprenori, valoarea totala a acestora fiind de cca 86 mln.

Programul PNAET are scopul de a valorifica oportunitaţile disponibile pentru crearea afacerilor, prin accesul antreprenorilor tineri din spaţiul rural la cunostinte si finantare.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect accesaţi: http://fincombank.com/credits_ro/

Despre FinComBank: FinComBank a fost înfiinţata în anul 1993 este una din bancile comerciale universale lider din Republica Moldova. FinComBank ofera un spectru larg de servicii bancare corporative, investiţionale si de asigurare atât cetaţenilor locali, cât şi persoanelor straine. Printre clienţii FinComBank se numara persoane fizice, businessul micro, mic şi mijlociu, la fel şi întreprinderile mari, care reprezinta toate sectoarele de baza a economiei ţarii. Pe parcursul mai multor ani banca are o colaborare de succes cu Banca Mondiala, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe), Corporaţia pentru investiţii straine private (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), FinComBank este membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), al Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivitaţii, faza I si II (PACI, PACII).

*Aceste articol este un produs comercial