Topul institutiilor la care auditorii au depistat nereguli de miliarde: Ministerul Finantelor, lider la abateri - Mold-street.com

Curtea de Conturi a Republicii Moldova ( CCRM ) a indentificat in anul 2016 abateri si nereguli uriase, atat in gestionarea fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, cat si in rapoartarea financiara, valoarea acestora insumand circa 20,8 miliarde lei, a declarat presedintele CCRM, Veaceslav Untila, noteaza mold-street.com.