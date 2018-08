Tot ce trebuie sa stii despre imprumutul 100% online

Majoritatea ne-am confruntat macar o data in viata cu situatii in care, din pacate, venitul lunar nu a fost suficient pentru a putea sa ne realizam toate planurile pana la capat. Motiv pentru care, fie am asteptat sa depasim impasul financiar si sa incasam noi venituri, fie am renuntat la acea idee, fie am incercat sa facem rost de bani suplimentari, din surse externe (familie, prieteni, institutii financiare).