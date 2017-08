Traditia ceha Kozel Rezany - intr-o singura sticla! Efes Moldova lanseaza o editie limitata a berei Kozel Rezany pe care deja o puteti gasi in magazine - VIDEO

Nadejda ONESCU, TRADE BREWER: „Ceea ce vindem in sticla o sa incerc sa va fac aici, exact acelasi lucru l-am facut am fabrica si am pus eticheta de Rezany”.

Istoria acestei retete isi are radacinele in satucul ceh Velke Popovice. Aici localnici aveau o traditie de a amesteca Kozel Svetlii si Ciornii. Si in Moldova consumatorii au fost tentati sa incerece mai multe mixuri, in diverse proportii, cineva isi dorea mai multa blonda, cineva mai multa bruna. Insa gustul perfect, pe placul tuturor se regaseste doar in Kozel Rezany, in proportie de 10 la suta bruna si 90 la suta blonda.

Řezaný vine din ceha si inseamna „a taia”. In momentul mixarii berii blonde cu cea bruna la halba, se poate observa o linie fina ce separa lichidele, astfel a aparut denumirea de Rezany.

Si daca pana acum putea fi servita doar la halba, acum poate fi gasita si in sticla.

„Aceste mixuri nu au fost dictate de tehnologi, ci au venit de la consumatori, ei au inceput să mixeze. Cand stam de vorba ne vin idei geniale”.

Gustul amarui si fin al berii Kozel Svetlii combinat cu gustul dulciu de caramel al berii Kozel Cernay vine sa rasfete chiar si gusturile celor mai pretentiosi consumatori, printr-o singura sticla Kozel Rezany.

Nadejda ONESCU, TRADE BREWER: “Plinatate, catifelaj dar la fel imi da si senzatia de prospetimie de racoroare, este o paine lichida si ma alint, si ma racoresc.”

Kozel Razany ne provoaca sa iesim din tipare si s-o consumam si cu alte gustari decat cele cu care ne-am obisnuit.

Nadejda ONESCU, TRADE BREWER: "Ne-am bucura mai mult dacă consumatorii vor veni cu idei cu ce mai poate fi consumata berea".

Berarul Nadejda Onescu spune ca si-ar dori ca si in tara noastra sa fie dezvoltata o cultura a berii, iar intalnirea la o halba sa fie una memorabila.

Bucurati-va de o noua senzatie! Intr-o singura inghititura veti experimenta gustul fin al berei blonde si gustul delicios de caramel al celei brune. Editia limitata a berii Kozel Rezany o gasiti in magazinele din tara pana la sfarsitul verii dar si in toamna.

*Acest articol este un produs comercial.