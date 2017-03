UE va negocia “la sange” drepturile cetatenilor europeni din Regat. Ce se va intampla cu strainii de la Londra, dupa Brexit

“Nu am deloc o atitudine ostila fata de Marea Britanie. Marea Britanie face parte din Europa si sper sa avem o relatie de prietenie cu Marea Britanie in urmatoarele decenii”, a spus Juncker, potrivit News.ro

El a precizat ca atat UE in ansamblu, cat si Comisia vor negocia cu Londra intr-un mod “prietenesc, corect, dar niciodata naiv”.

Dupa ce presa a scris ca Londra ar putea fi obligata sa plateasca aproximativ 50 de miliarde de lire sterline la iesirea din UE, Juncker a insistat ca nu este vorba de o taxa de iesire, ci de o nota de plata, a carei valoare urmeaza sa fie “calculata stiintific”.

“Nu te poti preface ca nu ai fost niciodata membru al Uniunii”, a subliniat oficialul. “Va fi o nota de plata reflectand angajamentele anterioare ale Guvernului britanic, ale Parlamentului britanic. Nu vor fi sanctiuni, nicio pedeapsa, nimic de acest fel”, a explicat el.

Bruxellesul, dispus sa negocieze la sange pentru drepturile cetatenilor UE din Marea Britanie

Juncker a atras, insa, atentia ca nu va ceda in ceea ce priveste drepturile celor aproximativ 4,5 milioane de cetateni UE care traiesc in Marea Britanie si cetateni britanici care traiesc in UE. Potrivit lui, nimeni nu are dreptul sa ii dea afara din casele sau de la slujbele lor. “Nu este vorba despre negociere. Este vorba despre respectarea demnitatii umane”, a precizat seful C.E.

Intrebat cum se va simti in ziua in care va primi scrisoarea Marii Britanii ce va declansa oficial Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, ce marcheaza startul negocierilor de iesire, el a spus ca va fi trist. “Este o tragedie. Un esec si o tragedie”, a marturisit Juncker.

In ceea ce priveste absenta premierului britanic Theresa May de la summitul de sambata de la Roma, ce are ca scop sa dovedeasca unitatea blocului comunitar dupa Brexit, Juncker a admis ca aceasta va fi notabila. “Bineinteles ca ii vom simti lipsa”, a spus el.

"Nu suntem in cea mai buna forma”

"Nu suntem in cea mai buna forma”, a recunoscut Juncker in interviu, in ceea ce priveste situatia blocului comunitar. El a insistat, insa, ca UE este inca tanara si ca ceea ce a obtinut in sase decenii a fost remarcabil – Europa este acum un continent al stabilitatii si al pacii.

In aceste conditii, Juncker nu crede ca alte state vor urma exemplul Londrei privind iesirea din Uniune. El a avertizat, insa, ca daca vor exista si alte retrageri din blocul comunitar, acesta se va prabusi.

Theresa May va lansa procesul de doi ani de negocieri pentru iesirea din UE pe 29 martie, cand a spus ca va declansa Articolul 50 al Traatatului de la Lisabona.

Costul iesirii Marii Britanii din UE va fi primul si cel mai contencios subiect al discutiilor, ministrii britanici indicand ca nu cred ca tara lor datoreaza o suma atat de mare.

Declaratia lui Juncker este cel mai clar indiciu referitor la marimea sumei datorate de Mrea Britanie, care corespunde unei estimari facute de cancelarul austriac Christian Kern, de 60 de miliarde de euro.