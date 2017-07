Un fost politician american vrea sa devina vinificator moldovean - Mold-Street.com

Acest plan a fost impartasit, intr-un interviu exclusiv pentru Mold-Street.com, de catre Alvin Roy Granoff, un fost legislator din SUA, care a venit in Moldova prin intermediul MIEPO.

”Am vizitat Moldova de csteva ori si sunt in proces de fondare a unei companii vinicole aici. In anul trecut am efectuat prima mea vizita, fiind insotit de unul dintre nepotii mei, care este un expert in afaceri vinicole, si de atunci nu ma paraseste ideea de a deveni un producator local si exportator de vinuri selecte.” a povestit Dl. Granoff.

Politician si businessman

Alvin Granoff are studii juridice si, dupa ce si-a incheiat cariera politica (1983-1995, Camera Reprezentantilor din Dallas, statul Texas), s-a dedicat afacerilor in agricultura (AgriStar Inc.) si sectorului serviciilor hoteliere (Stoneleigh Hotel). De asemenea, a fondat si a activat la un birou de avocati in Dallas (Granoff Law Offices). Desi nu este un novice in afaceri, industria vinicola este pentru el un domeniu in care face primii pasi.

Interesul pentru vinurile din Moldova a venit dupa ce a vazut noutatile despre embargoul comercial instituit de Federatia Rusa tarii noastre. in 2006, in plin razboi economic unilateral declansat de Moscova, mass media din SUA s-a solidarizat cu producatorii moldoveni si multi americani au aflat atunci pentru prima data despre Republica Moldova si despre vinurile excelente pe care le face.

