Un moldovean a reusit sa puna bazele unei afaceri de succes tocmai in Cambodia. Pe langa compania de turims si hotelul care il administreaza, acesta cucereste vizitatorii prin bucatele pregatite in restaurantul sau japonez ONAMI - VIDEO

Unii moldovenii reusesc sa-si traiasca visele si inving obsatacolele care li se ivesc in cale. Unul dintre acestia este si Vladimir Palancica, moldoveanul care la ai sai 32 de ani a reusit sa puna bazele unei afaceri de succes tocmai in Cambodia, regat din sud estul Asei. Pe langa compania de turims si hotelul care il administreaza, acesta cucereste vizitatorii prin bucatele pregatite in restaurantul sau japonez ONAMI. Intre timp restaurantul a devenit unul dintre cele mai bune din regiune iar priveliste catre mare le este pe placul turistilor.