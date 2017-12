Un moldovean si-a deschis un hotel in Cambodgia: are 4 stele si este situat pe malul marii. Cum arata acesta - VIDEO

In timp ce altii viseaza sa mearga in vacanta intr-o tara exotica, moldoveanul Vladimir Palancica si-a deschis propria afacere intr-o asemenea destinatie. Desi se afla doar de cinci ani in Cambodgia, tanarul se poate mandri cu o companie de turism, un hotel si un restaurant japonez care-i apartine. Hotelul de patru stele este situat pe malul marii si pune la dispozitia vizitatorilor 200 de camere. Hotelul se mentine in frunte preferintelor celor care viziteaza tara.