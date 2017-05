Unde se traieste cel mai bine. Topul tarilor cu cei mai bogati locuitori

Clasamentul a fost realizat luandu-se in considerare PIB-ul si puterea de cumparare pe cap de locuitor, care are la baza costul vietii si ratele inflatiei, pentru a compara diferitele standarde de viata in tarile lumii.Tarile cu populatii mici domina top 10, aflandu-se cu mult in fata tarilor cu cele mai mari economii, cum ar fi SUA, China sau Germania.Multe dintre aceste tari sunt dependente de munca migrantilor, care castiga in general salarii mici, dar care nu sunt luati in calcul in astfel de statistici, nefiind rezidenti in tarile in care lucreaza. Acest fapt ridica foarte mult PIB-ul per capita al populatiei rezidente.Datele mai indica faptul ca 15 din cele mai bogate 30 de state analizate se gasesc in Europa, insa top 10 este dominat de tari din Orientul Mijlociu si Asia. SUA, Canada si Japonia se regasesc, de asemenea, in top 30.PIB-ul per capita listat mai jos reprezinta veniturile produse de populatie in 2016 si este exptimat in dolari americani.

Topul tarilor cu cei mai bogati locuitori:



1. Qatar — PIB per capita: 129.726 dolari

2. Luxembourg — PIB per capita: 101.936 dolari

3. Macao — PIB per capita: 96.147 dolari

4. Singapore — PIB per capita: 87.082 dolari

5. Brunei — PIB per capita: 79.710 dolari

6. Kuwait — PIB per capita: 71.263 dolari

7. Irlanda — PIB per capita: 69.374 dolari

8. Norvegia — PIB per capita: 69.296 dolari

9. Emiratele Arabe Unite — PIB per capita: 67.696 dolari

10. San Marino — PIB per capita: 64.443 dolari

11. Elvetia — PIB per capita: 59.375 dolari

12. Hong Kong — PIB per capita: 58.094 dolari

13. SUA — PIB per capita: 57.293 dolari

14. Arabia Saudita — PIB per capita: 54.078 dolari

15. Olanda — PIB per capita: 50.846 dolari

16. Bahrain — PIB per capita: 50.302 dolari

17. Suedia — PIB per capita: 49.678 dolari

18. Australia — PIB per capita: 48.806 dolari

19. Germania — PIB per capita: 48.189 dolari

20. Islanda — PIB per capita: 48.070 dolari