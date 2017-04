Valerian Minzat se intoarce la munca! Avocatul este eliberat din arest si revine la casa de avocatura "Million Dollar Lawyer" - FOTO

In acest mod, avocatul se intoarce la activitatea sa obisnuita de la noua casa de avocatura, "Million Dollar Lawyer".



Amintim ca la inceputul acestui an Valerian Minzat si-a deschis o noua casa de avocatura, amplasata in Chisinau, pe str. Ismail, in apropierea Penitenciarului nr.13.

Avocatul a fost foarte atent si la amenajarea noului sediu. Valerian a apelat la un designer interior si impreuna au ales un stil clasic, in nuante de bej, auriu si maro.

Mai mult decat atat, si-a dorit sa creeze o atmosfera confortabila si casnica, luand in consideratie ca petrece foarte mult timp la birou. Astfel, casa lui de avocatura este dotata chiar si cu bucatarie. Mobila a fost adusa tocmai din Bali, iar piesele de mobilier sunt unice.



*Acest articol este un produs comercial