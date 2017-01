Valul de frig polar care a lovit Europa ii imbogateste pe rusi. Gazprom a facut anuntul care priveste intregul continent

Comparativ cu 2015 este vorba de o crestere de 12,5% sau 19,9 miliarde metri cubi, a precizat cel mai mare producator mondial de gaze naturale.

Anterior, Gazprom a informat ca in data de 6 ianuarie 2017 a stabilit un nou record in ceea ce priveste livrarile zilnice de gaze catre tarile non-CSI, 615,5 milioane metri cubi, depasind cu aproape un milion de metri cubi precedentul record care a fost stabilit in data de 5 ianuarie.

Expertii explica evolutia buna a exporturilor de gaze naturale rusesti spre Europa prin temperaturile scazute de la finalul lui 2016, scaderea pretului petrolului in functie de care este indexat pretul gazelor in contractele convenite cu Gazprom precum si prin scaderea productiei europene.

"Acest rezultat record demonstreaza cresterea semnificativa a cererii pentru gazul rusesc in Europa si capacitatea noastra de a garanta exporturi fiabile in volumele cerute", a subliniat directorul general de la Gazprom, Alexey Miller.

In schimb, productia de gaze a Gazprom a ramas in 2016 la un nivel istoric scazut de 419 miliarde metri cubi in crestere foarte usoara, 0,6 miliarde metri cubi, comparativ cu minimul post sovietic inregistrat in 2015, in principal din cauza scaderii consumului in Rusia.

Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei, iar jumatate din aceste livrari trec prin Ucraina.