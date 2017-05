Viata ei inseamna a ajuta oamenii. Vezi cum de 4 ani Svetlana Sainsus schimba destinele mai multor copii - VIDEO

Si ea nu se opreste aici. Un an in urma impreuna cu o companie de IT din RM, care au mai multe proiecte sociale, inclusiv sustinerea producatorilor autohtoni, au decis sa creeze platforma de colectare de fonduri caritate.md.

Diana NEGRU, mama Alexandrei: “Datorita site-ului caritate.md noi am reusit sa colectam suma in termen record. Am obtinut rezultatele de care am avut nevoie. Am adus copilul acasa sanatos, datorita lor. Au o echipa foarte unita, care intradevar ajuta oamenii cu suflet.”

Svetlana SAINSUS, cofondator caritate.md: “Pentru a inregistra o cauza pe caritate.md este deajuns ca persoan asa-si creeze povestea la noi pe site si sa o trimita spre aprobare. Si din ziua in care noi aprobam cazul, persoana are link de donatii, unde oricine poate sa doneze din orice colt al lumii folosind un card bancar sau transfer. Sunt donatii si prin sms si prin terminalele din tara si prin apel telefonic.”

Svetlana cauta in fiecare situatie solutii ca tu sa poti dona.

Svetlana SAINSUS, cofondator caritate.md: “Avem o modalitate foarte comoda de donatie lunara. Fiecare dintre noi se poate abona lunar la o donatie cat de mica inceoand de la 2 dolari pana la 10. Se accepta donatii in orice valuta.”

Inca o poveste cu final fericit este si cea a Adrianei, fetita de 15 ani care suferea de leucemie.

Ana PROCA, mama Adrianei: “Timp de 2 luni s-au adunat 47 de mii de dolari. Noi nu ne-am asteptat in asa timp scurt asa suma, pentru noi e o suma enorma. As vrea sa multumesc caritate.md care s-au implicat sa ajute.”

Stiu ca te bucuri de fiecare data cand cineva iti intinde mana la greu. Incearca si tu sa-i ajuti pe cei care au nevoie de tine.

*Acest articol este un produs comercial.