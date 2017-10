Viorica Cosmetic si-a surprins clientii cu cele mai noi produse in cadrul celui mai asteptat eveniment al toamnei - Ziua Nationala a Vinului - VIDEO

Ana-Maria LOPATENCO GROSSU, Brand Manager “Viorica Cosmetic”: "Noi vrem sa va prezentam seria noua viorica graps, care are la baza uleiuri din samburi de struguri si extract din frunze de vita de vie, care sunt 100% moldovenesti. Ingredientele au proprietati antioxidante foarte puternice si sunt foarte bogate in minerale, magneziu si calciu. La linia data s-a lucrat mai bine de 3 ani si au fost implicati peste 20 de specialisti. Produsele sunt testate si certificat europene. Avem pentru cilentii nostri gama ingrijire par, ten, corp."

Vizitatorii, dar si clientii fideli Viorica Cosmetic au testat noile produse pe baza de struguri si s-au covins ca acestea pot face cu usurinta concurenta oricaror marci internationale.

"-Mi-am luat un balsam chetratina..parul. Parul este mai stralucitor."

"Mi-am luat un set din struguri..grape."

"Sotia mea de cativa ani foloseste parfum Viorica."

"Este un produs autohton si apreciez asta si este la un pret accesibil."

"Acum mi-am luat o masca pt par."

In ultimii 4 ani, fabrica a fost modernizata. S-au investit 7 milioane de euro in utilaje moderne, dar si in noile tehnologii de producere. Totodata, au fost create noi serii de cosmetica, pastrand la baza ingredientele naturale. Produsele 天iorica Cosmetic・sunt apreciate si la nivel international.

Ana-Maria LOPATENCO GROSSU, Brand Manager “Viorica Cosmetic”: "Deja am inceput exportul in Romania."

Noua serie de produse Viorica-Grapes o poti gasi in toate magazinele Viorica Cosmetic din tara.

*Acest articol este un produs comercial