Apartamentele din capitala s-au ieftinit si ar putea fi si mai ieftine anul acesta, spun expertii. Acestia explica si de ce se duc in jos preturile - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Ultimele date oferite in februarie de o agentie imobiliara de la noi, arata ca pretul mediu pentru un metru patrat in Chisinau este de 523 de euro. Costurile variaza de la un sector la altul. Cel mai ieftin apartament cu o camera il veti gasi la Buiucani, cu 555 de euro pe metru patrat. Iar cele mai scumpe locuinte sunt in centru si costa cu 80 de euro pe metru patrat mai mult.”

Nu sunt cele mai mici preturi, insa piata este una stabila, spun economistii. Asa ca 2018 ar putea fi considerat anul oportun pentru a cumpara o locuinta.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “30 la suta din creditele luate de companiile de constructie nu pot fi intoarse la timp. Ele se confrunta cu probleme mari. Companiile vor prefera mai degraba sa vanda, decat sa ia un pret mai bun. Toti au nevoie de lichiditati. Companiile de constructie au nevoie de bani ca de aer, pentru ca nu pot intoarce creditele."

Unde mai pui ca 2017 a fost un boom al creditelor ipotecare. Oamenii s-au imprumutat si ei de la banci, asa ca se formeaza toate premisele pentru a crede ca in acest an, vanzarile de locuinte vor creste.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Populatia si-a capatat increderea ca valuta s-a stabilizat, plus au vrut sa cumpere si n-au cumparat in anii precedenti.”

Agentii imobiliari confirma cele spuse de expertii economici si spun ca de la inceputul anului tot mai multi moldoveni isi cumpara apartamente.

Dumitru ALEXA, AGENT IMOBILIAR: “Acum cele mai solicitate apartamente sunt cu doua odai in blocuri noi, 50/60 metri patrati. Cele mai scumpe sunt in Centru, dupa care Buiucani, Rascani, bdul Moscovei, Ciocana.”

Oamenii spun insa ca preturile nu au scazut semnificativ, iar blocurile noi nu sunt de o calitate inalta.

"Asta care le fac acum, cad deodata jos. Nu am dorinta sa cumpar acum pentru ca copii sunt aranjati, noi tot avem. De la stat mi le-au dat pe timpurile alea si dupa asta am lucrat si unul si altul si apoi de la nunta un pic si le-am adunat si am facut apartament."

"Preturile difera, vrei ceva mai bun si pretul e mai mare. Si ca sa iei un credit nu e performant trebuie sa ai un salariu de 8000 de lei, dar de unde sa iai asa salariu."

Decat un apartament intr-un bloc nou, unii spun ca mai bine si-ar cumpara o casa.

"Mi-as cumpara o casa, sigur nu apartament."

"Pentru casa cu doua nivele. Ai toate comoditatile, iesi afara, iesi la aer, esti cu natura in contact, ai un bazin. Care sunt peste hotare sunt mai hatri, investesc acum in apartament."

Potrivit agentilor imobiliari cele mai solicitate raman apartamentele cu o suprafata mai mica, iar companiile de constructii sunt dispuse sa vina cu oferte de preturi de la 15 pana la 20 de mii de euro.