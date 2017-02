A fost o zi speciala pentru acesti caini. De "Ziua Indragostitilor" , mai multi localnici din Peru si-au dus prietenii de companie in fata altarului - VIDEO

A fost o zi speciala pentru acesti caini, care si-au unit destinele pentru toata viata. Petrecerea a fost organizata de stapanii lor, care au avut grija ca ceremonia sa fie ca la carte. Au pregatit o masa cu gustari pentru patrupezi si au adus si un tort. “Mirii” au fost imbracati corespunzator - in rochii cu voal si costume elegante.

Evenimentul are loc in fiecare an de Ziua Indragostitilor si este organizat pentru a promova grija fata de animale. Dragostea a plutit astazi in aer peste tot in lume. Iar indragostitii, pe langa un “te iubesc” si-au oferit si cadouri. In Belgia la mare cautare au fost inimioarele si trandafirii din ciocolata, pe cand in Japonia cofetarii s-au intrecut in deserturi spectaculoase, dar nu tocmai pe placul tuturor. Un local din Tokyo are un meniu special, unde cei mai curajosi au putut incerca prajituri cu viermi si insecte. Pe de alta parte, comerciantii americani spun ca o declaratie de dragoste ar fi mai convingatoare cu ajutorul unor bijuterii.

Un magazin din Beverly Hills a pus in vanzare inele cu diamante in forma de inima. Acesta, de exemplu costa 650 de mii de dolari. Luxul este prezent si in magazinele de ciocolata.

”Fiecare bucată de ciocolată aici este o piesă de artă. Avem ciocolată cu cristale, aur de 24 de karate sau batoane cu vin rose.”

Specialistii spun ca americanii vor scoate din buzunar pentru ziua indragostitilor in jur de 18 miliarde de dolari.