Audi a trecut de BMW in luna iulie. Mercedes ramane liderul autoritar al segmentului premium - GALERIE FOTO

Nu mai este nicio surpriza ca anul 2017 este dominat de Mercedes in segmentul premium, astfel ca dupa o prima jumatate extrem de profitabila, brand-ul din Stuttgart incepe cel de-al doilea semestru in aceeasi nota,scrie 4tuning.ro

Potrivit cifrelor de vanzari din iulie, Mercedes-Benz ramane lider cu o crestere de 11%, la aproape 182.000 de unitati. Astfel, in primele 7 luni ale anului, producatorul german de automobile a reusit sa treaca pragul de 1,32 milioane de masini vandute.

Desi pe pozitia secunda ne-am obisnuit sa-i vedem pe bavarezii de la BMW, de aceasta data acestia au fost intrecuti de marele rival Audi. Constructorul de la Ingolstadt se mandreste cu o crestere de 3,5% in iulie, la 154.600 de unitati. Si in cazul acestuia piata din China a jucat un rol important, avand o crestere de 10.3%, comparativ cu Europa care a progresat cu numai 1,4%.

La succesul nemtilor de la Audi au contribuit in special vanzarile excelente inregistrate de noul A5, dar si cele 50.000 de crossovere Q2 comercializate in Europa de la inceputul acestui an.

