Audi pregateste o versiune in cinci usi a modelului RS5, care sa se bata cu BMW M3 si Mercedes C63 - GALERIE FOTO

Anuntat cu surle si trambite la inceputul acestui an, cu ocazia Salonului Auto International de la Geneva, noul Audi RS5 nu este disponibil la vanzare decat intr-o singura versiune de caroserie, scrie 4tuning.ro



Situatia s-ar putea schimba insa in urmatoarea perioada de timp, inginerii companiei germane fiind surprinsi recent testand o varianta in cinci portiere a modelului care concureaza cu BMW M4 si Mercedes C63 AMG Coupe.

In cazul in care prototipul din aceste imagini spion va intra in productia de serie, ar fi pentru prima oara cand portofoliul diviziei Audi Sport (fosta quattro GmbH) va gazdui un RS5 Sportback.

Proiectat pentru a concura impotriva unor modele precum Alfa Giulia Quadrifoglio sau BMW M3, respectivul automobil german va gazdui in compartimentul motor aceeasi unitate V6 bi-turbo precum versiunea Coupe.

Drept urmare, noul Audi RS5 Sportback va dispune de o putere maxima de 450 CP care, odata livrata tuturor celor patru roti de o cutie automata, va aduce primii 100 km/h dupa doar 4 secunde.

